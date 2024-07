V. Fernández (PP): “El equipo de gobierno niega la situación de la limpieza”

El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puerto Real, Vicente Fernández, expresó su decepción tras el Pleno Ordinario de junio, señalando que “tras salir del Pleno Ordinario de Junio, observo con decepción como el poder hace cambiar la visión de la realidad hasta de las cosas más simples”.

“El Equipo de Gobierno niega la situación de limpieza, contesta con sus mantras, como si no conocieran la realidad desde hace años, desde que están en el ayuntamiento en la oposición. Decepción, ¿qué han hecho en un año con la limpieza?, aparte de tener un contrato antiguo, no haber dinero y faltar personal, ese eterno mantra con que tienen salida a todo. Espero que por lo menos se inventen una nueva excusa”, expresa.

El Grupo Político Municipal Popular presentó varias mociones en este pleno, incluyendo una sobre la situación de la limpieza pública. Según los Populares, “la situación no solo no ha mejorado desde que la Alcaldesa Aurora asumió el cargo, sino que ha empeorado, lo cual ha generado malestar entre los ciudadanos”.

Vicente Fernández subrayó que “esta moción se aprobó con el voto en contra de la Alcaldesa y su Equipo de Gobierno, agradeciendo el apoyo de PSOE, AxSí, y Vox”.

“Siento que esta moción se aprobó con el voto en contra de la Alcaldesa Aurora y de su Equipo de Gobierno, agradezco el sentido político del bien común, de los grupos políticos que la apoyaron, PSOE, AxSí, y Vox . Señora Alcaldesa no puede ir contra la realidad, palpable, no sé quién la aconseja, pero está dando pasos a alejarse de la realidad ciudadana, de la realidad de la gente. Ha pasado ya un año, mi grupo la voto para transformar y mejorar Puerto Real, no nos vale que se limpie como una patena cuando queden seis meses para las elecciones municipales o un año. No nos valen mantras, ha pasado un año, y los vecinos y vecinas necesitan la ciudad limpia ya, no mañana o pasado”, declaró Fernández.

Fernández también destacó su disposición al diálogo y la negociación, mencionando que “usted sabe que soy negociador, que una moción la deje sobre la mesa, pues estamos buscando una solución para los vecinos y vecinas de un barrio con la concejala competente, qué al final es lo importante, pero veo que se han olvidado su Equipo de Gobierno que no tienen mayoría absoluta, no pueden usar rodillos, como se demuestra con la perdida, ya casi habitual, de votaciones de mociones en cada pleno”.

Fernández concluyó su intervención con un claro mensaje: “Mi grito es claro, ‘menos mantra exculpatorio y más gestión, más oír y escuchar, diferencie de cuando los concejales defendemos el día a día de los ciudadanos, de las cuestiones partidistas. Aurora limpia Puerto Real'”.