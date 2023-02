Tu Opinión: “La Verdadera fiesta de la Democracia son las Elecciones Municipales”

Los días en que se celebran unas elecciones ya sean generales, andaluzas o municipales, cuando van a votar los candidatos, muchos de ellos, de todos los colores, dicen a los micrófonos “es la fiesta de la democracia”. Es una frase típica de ese día.

Creo que las verdaderas elecciones, que son una fiesta democrática, son las elecciones municipales y no otras. ¿Por qué?, me explicaré. La administración pública más cercana al ciudadano es la local, es a la que se dirigen los ciudadanos cuando tienen un problema. Es la comunidad más natural de la sociedad. Desde ella, se decide en los Planes Generales de Ordenación Urbana, cuáles son los objetivos y prioridades de la localidad por años, ella es la que resuelve o fastidia los problemas del día a día, desde la limpieza, el alumbrado público, estado de las zonas verdes, el funcionamiento de la policía local, etc.

Además, tú puedes, mucho más fácilmente, conocer directamente a los concejales que a otros cargos públicos, puedes saber a fondo hasta como es como ser humano. Puede adivinar, por lo anterior, si está interesado por el bien común de la localidad o está interesado en su bien particular, puedes saber si es una persona con una formación, talante y experiencia suficiente para saber gestionar una administración pública. Es trabajadora o floja.

Un concejal no puede ser una cuestión simplemente de marketing político, algo que hoy está copando a los partidos políticos, llegando a una diarrea de encuestas y de publicidad. Ante esto diría, señores ciudadanos, nos jugamos la vida de la ciudad durante cuatro años, para bien o para mal, no lo podemos tomar a la ligera, tomarlo como cuando compramos una lavadora. Esto es mucho más importante, para la vida de todos.

Si los ciudadanos somos demócratas, debemos saber que la votación responsable es sumamente relevante; sin embargo, los datos como en las elecciones municipales hay generalmente más abstención que en otras. Precisamente, donde los cargos públicos que tú eliges son menos libres, más controlados por los partidos políticos y estos por intereses de todo tipo, que influyen en esas cámaras.

Por esto, hago un llamamiento a la responsabilidad democrática ciudadana y saber escoger y elegir el voto en las elecciones municipales. Parto de que es imprescindible el ir a votar, ya está bien de críticas en la barra de un bar. Hay que ir a votar a un candidato, en blanco o nulo, si no eres poco demócrata.

Para esto, daría una serie de consejos, una especie de perfil general:

Primero, ver todas las candidaturas que se presentan, parándonos en el candidato a alcalde y luego en las personas que le acompaña en la lista.

Segundo, apreciar la vida laboral personal de los candidatos, ver si ha tenido capacidad de dirección de algún tipo. Esto es muy importante, porque en este tipo de elecciones la gestión es mucho más importante que la ideología.

Tercero, hay que valorar si se va a votar a una persona que es demócrata en su conducta personal, o sea es una persona tolerante, que escucha, cercana, etc., o es una persona autócrata, la que decide y aunque escuche razonamientos no los oirá, si lee un informe y no le gusta los tirará. Cuidado, hoy existe una tendencia al adanismo, para estos el mundo existe desde que nacieron, no comprende que el mundo es una evolución constante y que cada derecho, por ejemplo, que tenemos ahora han sido obra de luchas e incluso de sangre por conseguirlo.

Cuarto, los candidatos deben de tener un mínimo de educación, es lo que antes se llamaba antes cultura popular, algo que era anterior a la escuela. Por ejemplo, si se es concejal representas a todos los ciudadanos, no puedes avergonzar con su conducta a los ciudadanos, incontrolando actos y formas. No es normal que un concejal, si lo insultan en la calle o desde una ventana, salte como loco y conteste, poniéndose al mismo nivel que el insultante.

Quinto, un mínimo de coherencia, sobre todo en cosas de importancia. Esta hipocresía, tan usada en la sociedad, es una gran fuente de descrédito de personas, incluso de instituciones. Un ejemplo, un concejal no puede hacer campañas contra las drogas, un elemento que tanto daño hace a la sociedad, desde muertes a ruinas económica o dolorosísimas rupturas familiares y luego se “pone hasta arriba” de cocaína u otras sustancia públicamente. Un político no puede aplicar ese viejo dicho “has lo que digo, no lo que hago”.

He descrito un perfil, que puede ser guía, si lo estimas oportuno. Creo que son valores que puede servir a izquierda y a derecha. En este artículo me inspiro en un político respetado por todos, Don Julio Anguita, coherente, por encima de todo, y comprobar al ver un video diciendo “que entre uno de izquierda corrupto y uno de derecha honrado, prefería al honrado”. Era un político comunista y coherente a todos los niveles con los valores y principios.

En epílogo a este artículo, pediría que todos los candidatos, por lo menos los números uno, se hicieran voluntariamente y públicamente un análisis sobre drogas. Sería un gesto de ponerse en ofrecimiento total al servicio público.

Averroes