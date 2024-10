Manuel J. Parodi cumple nueve años de divulgación histórica en Puerto Real Hoy

Comenzamos nuestra colaboración con esta cabecera de “Puerto Real Hoy” con un primer texto que se publicaría el día 12 de septiembre de 2015, de lo que se han cumplido recientemente 9 años.

Han sido, pues, nueve años ininterrumpidos de esta serie de artículos de “Historia de Puerto Real”, unos modestos trabajos dedicados a la divulgación histórica y patrimonial de (y desde), por y para Puerto Real, nueve años de textos y podcasts aparecidos sin apenas interrupción de manera periódica, semana tras semana, con la intención de acercar a los lectores diferentes asuntos, materias y cuestiones relacionadas siempre con la Historia y el Patrimonio Cultural e Histórico de Puerto Real desde una perspectiva divulgativa y con la vista puesta en la socialización del conocimiento y en la sensibilización patrimonial, de manera que por ello y de esta forma se han venido dando cita en las páginas digitales de este medio temas de naturaleza muy diversa a través de las páginas virtuales de esta serie los textos contenidos y publicados en cuyo seno superan hoy por hoy el número de 300.

Si hacemos memoria, veremos que la Antigüedad y el período romano de nuestro actual término municipal serían los protagonistas de los primeros trabajos publicados en esta serie, entre septiembre y octubre del cada vez más lejano año 2015 (una serie de varios artículos dedicados al tema: “Sobre una familia de productores y negotiatores romanos en el territorio de Puerto Real, los MEVII FAVSTI”, siendo una materia patrimonial tan nuestra como las portadas monumentales del casco histórico portorrealeño el segundo de los temas abordados por quien suscribe estas líneas en los inicios de esta serie, allá por el mismo antedicho mes de octubre de dicho año 2015.

Junto a este mecanismo tradicional de expresión de la difusión histórica (los artículos divulgativos), también hemos recurrido a los podcasts como vehículo de socialización del conocimiento a lo largo de los años, especialmente de los últimos años, de nuestra cooperación con “Puerto Real Hoy”.

De este modo, desarrollamos una primera serie de esos mencionados podcasts de naturaleza histórica bajo la denominación de “Consultorio de Historia de Puerto Real”, el primero de los cuales se publicaría el 25 de julio de 2020, mientras los siguientes ejemplos de este nuevo formato verían la luz los días 8, 15, 22 y 29 de mayo del año siguiente, 2021.

Tras estos primeros pasos en tal formato, más adelante vendría una serie de podcasts dedicados a la Defensa de las Libertades y el Constitucionalismo en El Trocadero en 1823, serie que se ha extendido a lo largo justa y precisamente de un año, entre el 1 de octubre de 2023 y el pasado viernes 27 de septiembre de 2024, alcanzando un total de 48 podcasts dedicados a estos hechos fundamentales de la Historia de España y de Europa e insertos en el contexto de las oleadas revolucionarias de finales del siglo XVIII -caso de las revoluciones norteamericana y francesa- y de principios del siglo XIX, con los casos de las revoluciones de los virreinatos españoles en América, la revolución española -con la Constitución de Cádiz de 1812- y las oleadas revolucionarias europeas de 1820, 1830 y 1848 (en especial, en lo que atañe a nuestro caso, con la de la década de los años 20 del siglo XIX).

En total, han sido 53 podcasts y 307 artículos originales (sin incluir éste de hoy) a lo largo de todo este tiempo, lo que arroja un total de 360 publicaciones (sumadas las de ambos formatos) en los nueve años que venimos asistiendo a nuestra cita con los lectores, todo lo cual arroja a su vez una media de 40 trabajos (artículos originales, la mayoría, podcasts, la minoría) para cada uno de estos nueve años transcurridos desde que nos asomamos por primera vez ante las pantallas de los lectores desde las páginas virtuales de “Puerto Real Hoy”. No incluimos en este cómputo los artículos (no demasiados) que se han visto republicados (publicados en una segunda ocasión, lo cual no ha sido práctica habitual) por atender a cuestiones y materias que pueden haberse visto “sacudidas” por la realidad cotidiana, lo que ha hecho que a la cabecera y al autor pueda haber parecido de interés en determinados momentos la reaparición de algunos textos ya publicados en ocasión precedente: como señalamos, incluimos en este listado y en estos datos numéricos solamente los títulos en su primera aparición.

Hemos optado por traer a las páginas de hoy la lista completa de los 307 artículos publicados desde el ya citado día 12 de septiembre de 2015. De este modo los lectores podrán acercarse directamente si no a los contenidos de dichos trabajos sí al menos a sus títulos y a las fechas de aparición de cada uno de esos textos en esta cabecera.

Y lo hacemos así porque sostenemos no sólo la conveniencia sino la necesidad de no perder de vista el sesgo historiográfico de las cosas, y porque estamos convencidos de que “obras son amores”, como siempre nos dijeron nuestros mayores. Nueve años de artículos aparecidos de forma continuada, 307 títulos (sin contar con el de hoy) que se han acercado a las pantallas de los lectores interesados en la Historia y el Patrimonio de Puerto Real, unos títulos que aparecen recogidos a continuación.

Como curiosidad, señalaremos que a lo largo de estos 9 años (y sin contar con la palabra hablada, centrándonos sólo en los artículos escritos), hemos puesto negro sobre blanco un cuarto de millón de palabras, de acuerdo con nuestro cómputo de las mismas, a lo largo y ancho de los más de 300 títulos originales publicados en “Puerto Real Hoy”.

Queremos dejar constancia y testimonio de nuestro agradecimiento a esta cabecera por la absoluta libertad con la que hemos podido trabajar durante todos estos años y, muy especialmente, a todos los lectores, que son sin duda los verdaderos artífices y mantenedores de la existencia de esta serie de “Historia de Puerto Real”.

A todos, muchas gracias.

Listado de artículos

– “Sobre una familia de productores y negotiatores romanos en el territorio de Puerto Real, los MEVII FAVSTI (I)” (1357 palabras), 12.IX.2015.

– “Sobre una familia de productores y negotiatores romanos en el territorio de Puerto Real, los MEVII FAVSTI (II)” (2093 palabras), 19.IX.2015.

– “Sobre una familia de productores y negotiatores romanos en el territorio de Puerto Real, los MEVII FAVSTI (III)” (1473 palabras), 26.IX.2015.

– “Sobre una familia de productores y negotiatores romanos en el territorio de Puerto Real, los MEVII FAVSTI (IV)” (1524 palabras), 03.X.2015.

– “Sobre una familia de productores y negotiatores romanos en el territorio de Puerto Real, los MEVII FAVSTI (V)” (1146 palabras), 10.X.2015.

– “Portadas históricas singulares. Algunos ejemplos en Puerto Real (I)” (1212 palabras), 17.X.2015.

– “Portadas históricas singulares. Algunos ejemplos en Puerto Real (II)” (2328 palabras), 24.X.2015.

– “Roma en el Casco Histórico de Puerto Real (I)” (1326 palabras), 31.X.2015 y 22.XII.2018.

– “Roma en el Casco Histórico de Puerto Real (II)” (1778 palabras), 07.XI.2015 y 29.XII.2018.

– “Labores de Hierro” (2026 palabras), 14.XI.2015.

– “Apuntes sobre una inscripción portorrealeña. El epígrafe de Optata Erennia” (4069 palabras), 21.XI.2015.

– “Espacios para lo sacro: las hornacinas en fachada” (1696 palabras), 28.XI.2015.

– “Presencia romana en Puerto Real. De nuevo en torno a Sacrana-Xarrana-Jarana” (2516 palabras), 05.XII.2015.

– “Apuntes sobre El Trocadero” (2040 palabras), 12.XII.2015.

– “Sobre la interacción de los medios marítimo y terrestre y su papel en la economía de la Bahía de Cádiz en época romana altoimperial. Algunas notas” (I) (8078 palabras), 19.XII.2015.

– “Sobre la interacción de los medios marítimo y terrestre y su papel en la economía de la Bahía de Cádiz en época romana altoimperial. Algunas notas” (II) (5720 palabras), 26.XII.2015.

– “El portorrealeño submarino de Isaac Peral” (1756 palabras), 02.I.2016.

– “Coerción y control de la educación durante la guerra civil: el caso de Puerto Real (Cádiz) (I)” (3572 palabras), 09.I.2016.

– “Coerción y control de la educación durante la guerra civil: el caso de Puerto Real (Cádiz) (II)” (2685 palabras), 16.I.2016.

– “La Virgen de Lourdes en Puerto Real (1911-1994)” (3688 palabras), 23.I.2016.

– “Barcas, botes y pateras en la costa portorrealeña hace dos mil años (I)” (5077 palabras), 30.I.2016.

– “Barcas, botes y pateras en la costa portorrealeña hace dos mil años (II)” (5726 palabras), 06.II.2016.

– “La torre de la Prioral como hito defensivo en el Puerto Real bajomedieval (I)”, (2229 palabras), 13.II.2016.

– “La torre de la Prioral como hito defensivo en el Puerto Real bajomedieval (II)” (4762 palabras), 20.II.2016.

– “Presencia romana en el término municipal. Esteros, canales y caños (I)” (3365 palabras), 27.II.2016.

– “Presencia romana en el término municipal. Esteros, canales y caños (II)” (3342 palabras), 05.III.2016.

– “Presencia romana en el término municipal. Esteros, canales y caños (III)” (1514 palabras), 12.III.2016.

– “El Puerto Real subterráneo (I)” (2923 palabras), 19.III.2016.

– “El Puerto Real subterráneo (II)” (2402 palabras), 26.III.2016.

– “El Puerto Real subterráneo (III)” (2215 palabras), 02.IV.2016.

– “El Puerto Real subterráneo (IV)” (2354 palabras), 09.IV.2016.

– “El Puerto Real subterráneo (V)” (2590 palabras), 16.IV.2016.

– “El Puerto Real subterráneo (VI)” (2419 palabras), 23.IV.2016.

– “El Puerto Real subterráneo (VII)” (2194 palabras), 30.IV.2016.

– “El Puerto Real subterráneo (VIII)” (2435 palabras), 07.V.2016.

– “El Puerto Real subterráneo (IX)” (2147 palabras), 14.V.2016.

– “El Puerto Real subterráneo (X)” (2671 palabras), 21.V.2016.

– “Sobre la divulgación patrimonial”, (2997 palabras), 28.V.2016.

– “Historia de Puerto Real: don Antonio Muro, historiador. Algunas notas” (1779 palabras), 04.VI.2016.

– “Historia de Puerto Real: algunas reflexiones historiográficas” (2000 palabras), 11.VI.2016.

– “El Horno romano de El Gallinero (Puerto Real, Cádiz), año Cero (I)” (2427 palabras), 18.VI.2016.

– “El Horno romano de El Gallinero (Puerto Real, Cádiz), año Cero (II)” (2679 palabras), 25.VI.2016.

– “El Horno romano de El Gallinero (Puerto Real, Cádiz), año Cero (II)” (4523 palabras), 02.VII.2016.

– “Otros espacios funerarios en Puerto Real” (2796 palabras), 09.VII.2016.

– “Fuentes clásicas sobre el territorio de Puerto Real. Algunas notas” (2007 palabras), 16.VII.2016.

– “Fuentes clásicas sobre el territorio de Puerto Real. Algunas notas (II)” (2550 palabras), 23.VII.2016.

– “Burguesía y nobleza ilustrada en la Bahía gaditana del Setecientos: los de la Rosa portorrealeños (I)” (3420 palabras), 30.VII.2016.

– “Burguesía y nobleza ilustrada en la Bahía gaditana del Setecientos: los de la Rosa portorrealeños (II)” (3282 palabras), 06.VIII.2016.

– “Burguesía y nobleza ilustrada en la Bahía gaditana del Setecientos: los de la Rosa portorrealeños (III)” (3064 palabras), 13.VIII.2016.

– “Notas sobre las torres miradores de Puerto Real” (3507 palabras), 20.VIII.2016.

– “Breves pinceladas patrimoniales (I)” (2680 palabras), 27.VIII.2016.

– “Breves pinceladas patrimoniales (II) (2460 palabras), 03.IX.2016.

– “Historia de Puerto Real. Balance de un año” (2089 palabras), 10.IX.2016.

– “Las tierras del actual Puerto Real en la Mitología Clásica. Hesíodo, la Teogonía y las tierras de Puerto Real en el mito de Gerión” (2047 palabras), 17.IX.2016.

– “Retazos de Historia local: notas sobre el Puerto Real anterior a la Fundación por los Reyes Católicos (I)” (1822 palabras), 24.IX.2016.

– “Retazos de Historia local: notas sobre el Puerto Real anterior a la Fundación por los Reyes Católicos (II)” (2338 palabras), 01.X.2016.

– “Retazos de Historia local: notas sobre el Puerto Real anterior a la Fundación por los Reyes Católicos (III)” (2322 palabras), 08.X.2016.

– “Retazos de Historia local: notas sobre el Puerto Real anterior a la Fundación por los Reyes Católicos (IV)” (2005 palabras), 15.X.2016.

– “Reflexiones sobre nuestro Patrimonio Cultural y Natural como factor de desarrollo sostenible” (2350 palabras), 22.X.2016.

– “Reflexiones en torno a Sacrana-Xarrana-Jarana (I)” (3204 palabras), 29.X.2016.

– “Reflexiones en torno a Sacrana-Xarrana-Jarana (II)” (3081 palabras), 05.XI.2016.

– “Reflexiones en torno a Sacrana-Xarrana-Jarana (III)” (3382 palabras), 12.XI.2016.

– “Reflexiones en torno a Sacrana-Xarrana-Jarana (IV)” (2823 palabras), 19.XI.2016.

– “Apuntes sobre una Historia local sin tópicos y con espacios…” (2030 palabras), 26.XI.2016.

– “Naves mayores en el Litus Curense (I)” (2463 palabras), 03.XII.2016.

– “Naves mayores en el Litus Curense (II)” (2562 palabras), 10.XII.2016.

– “Naves mayores en el Litus Curense (III)” (2184 palabras), 17.XII.2016.

– “Naves mayores en el Litus Curense (IV)” (2418 palabras), 24.XII.2016.

– “Naves mayores en el Litus Curense (V)” (2422 palabras), 31.XII.2016.

– “Notas sobre Juan Moreno de Guerra y Alonso, historiador de Puerto Real (2043 palabras), 14.I.2017.

– “Algunas consideraciones sobre la Arqueología local” (1845 palabras), 21.I.2017.

– “Notas sobre la Fundación de Puerto Real en la geoestrategia de la Corona de Castilla a fines del siglo XV” (2033 palabras), 28.I.2017.

– “Historia de Puerto Real: Patrimonio perdido” (2414 palabras), 04.II.2017.

– “De pasos y puentes: el puente del río San Pedro. Algunas notas (I)” (2523 palabras), 11.II.2017.

– “De pasos y puentes: el puente del río San Pedro. Algunas notas (II)” (2052 palabras), 18.II.2017.

– “De pasos y puentes: el puente del río San Pedro. Algunas notas (III)” (2497 palabras), 25.II.2017.

– “El Skyline portorrealeño (I)” (2003 palabras), 04.III.2017.

– “El Skyline portorrealeño (II)” (1716 palabras), 11.III.2017.

– “Los ojos de las barcas” (1861 palabras), 18.III.2017.

– “Una leyenda urbana portorrealeña: el albañil, la torre y la iglesia” (2001 palabras), 25.III.2017.

– “Notas sobre el Puerto Real del Tricentenario del traslado de la Casa de Contratación a Cádiz (I)” (2017 palabras), 01.IV.2017.

– “Notas sobre el Puerto Real del Tricentenario del traslado de la Casa de Contratación a Cádiz (II)” (2226 palabras), 08.IV.2017.

– “Notas sobre el Puerto Real del Tricentenario del traslado de la Casa de Contratación a Cádiz (III)” (2061 palabras), 15.IV.2017.

– “Notas sobre el Puerto Real del Tricentenario del traslado de la Casa de Contratación a Cádiz (IV)” (2002 palabras), 22.IV.2017.

– “Notas sobre el Puerto Real del Tricentenario del traslado de la Casa de Contratación a Cádiz (V)” (2016 palabras), 29.IV.2017.

– “Notas sobre el Puerto Real del Tricentenario del traslado de la Casa de Contratación a Cádiz (VI)” (2055 palabras), 13.V.2017.

– “Notas sobre el Puerto Real del Tricentenario del traslado de la Casa de Contratación a Cádiz (VII)” (1622 palabras), 20.V.2017.

– “La Feria, una de nuestras señas de identidad” (1092 palabras), 27.V.2017.

– “Navegación interior en la Bahía de Gades. Esteros, canales y caños en el entorno del territorium de Puerto Real hace dos mil años (I)” (2714 palabras), 03.VI.2017.

– “Navegación interior en la Bahía de Gades. Esteros, canales y caños en el entorno del territorium de Puerto Real hace dos mil años (II)” (1914 palabras), 10.VI.2017.

– “Navegación interior en la Bahía de Gades. Esteros, canales y caños en el entorno del territorium de Puerto Real hace dos mil años (III)” (1850 palabras), 17.VI.2017.

– “Breves notas sobre Puerto Real y la Guerra de la Independencia” (1671 palabras), 24.VI.2017.

– “Las Jornadas de Historia de Puerto Real en las III Jornadas Culturales del CEPER Ribera del Mar” (2024 palabras), 01.VII.2017.

– “Encuentros con la Historia en el Tricentenario del traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz (1717-2017)” (1202 palabras), 08.VII.2017.

– “Notas sobre nuestra Historiografía Arqueológica (I)” (2020 palabras), 15.VII.2017.

– “Notas sobre nuestra Historiografía Arqueológica (II)” (2268 palabras), 22.VII.2017.

– “Puerto Real en el Anuario Arqueológico de Andalucía, 1985-2002” (2013 palabras), 29.VII.2017.

– “La imagen del territorium portorrealeño en la Antigüedad según las fuentes clásicas: Pomponio Mela” (1159 palabras), 05.VIII.2017.

– “Santos en la Caja del Agua del Porvenir: San Sebastián, San Roque y Nuestra Señora del Rosario” (1309 palabras), 12.VIII.2017.

– “Cien artículos” (2390 palabras), 19.VIII.2017.

– “Notas sobre la Prioral de San Sebastián (I)” (2017 palabras), 26.VIII.2017.

– “Notas sobre la Prioral de San Sebastián (II)” (1369 palabras), 02.IX.2017.

– “Notas sobre la Prioral de San Sebastián (III)” (1659 palabras), 09.IX.2017.

– “Notas sobre la Prioral de San Sebastián (IV)” (2062 palabras), 16.IX.2017.

– “Historia de Puerto Real: dos años” (1371 palabras), 23.IX.2017.

– “Notas sobre la Prioral de San Sebastián (V)” (2428 palabras), 30.IX.2017.

– “Notas sobre la Prioral de San Sebastián (VI)” (1661 palabras).

– “Notas sobre la Prioral de San Sebastián (VII)” (1404 palabras).

– “Notas sobre la Prioral de San Sebastián (VIII)” (2166 palabras).

– “Notas sobre la Prioral de San Sebastián (IX)” (1733 palabras), 28.X.2017.

– “Notas sobre la Prioral de San Sebastián (X)” (2060 palabras), 04.XI.2017.

– “Notas sobre la Prioral de San Sebastián (XI)” (5087 palabras), 11.XI.2017.

– “Notas sobre la Prioral de San Sebastián (XII)” (1337 palabras), 18.XI.2017.

– “Notas sobre la Prioral de San Sebastián (XIII)” (1673 palabras), 25.XI.2017.

– “En el Tricentenario del traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz. El Guadalquivir, cosmódromo de la Historia” (2142 palabras), 02.XII.2017.

– “Notas sobre la Prioral de San Sebastián (XIV)” (2981 palabras), 09.XII.2017.

– “Los patios históricos, eje de las casas de Puerto Real” (1536 palabras), 16.XII.2017.

– “La piedra de Las Canteras” (1557 palabras) 23.XII.2017.

– “El marqués de Cádiz, La Argamasilla y Puerto Real” (1902 palabras), 30.XII.2017.

– “Notas acerca de los primeros pobladores de Puerto Real” (1757 palabras), 06.I.2018.

– “Las defensas de Puerto Real a fines del siglo XVI (I)” (1791 palabras), 13.I.2018.

– “Las defensas de Puerto Real a fines del siglo XVI (II)” (1752 palabras), 20.I.2018.

– “Las defensas de Puerto Real a fines del siglo XVI (III)” (1703 palabras), 27.I.2018.

– “Las defensas de Puerto Real a fines del siglo XVI (IV) (1519 palabras), 03.II.2018.

– “Apuntes sobre la Cortadura (I)” (1781 palabras), 10.II.2018.

– “Puerto Real en las notas de Antoine de Latour, secretario del Infante-Duque de Montpensier (I)” (1416 palabras), 17.II.2018.

– “Puerto Real en las notas de Antoine de Latour, secretario del Infante-Duque de Montpensier (II)” (1444 palabras), 24.II.2018.

– “La plaza del Trocadero. Puerto Real en París” (1153 palabras), 03.III.2018.

– “El convento de la Victoria. Algunas notas sobre su Historia” (1497 palabras), 10.III.2018.

– “Notas sobre el Puerto Real del siglo XVIII en la obra del ilustrado Antonio Ponz (I)”, (1555 palabras), 17.III.2018.

– “Notas sobre el Puerto Real del siglo XVIII en la obra del ilustrado Antonio Ponz (II)”, (1250 palabras), 24.III.2018.

– “Puerto Real en la Guía del Viagero de 1864 (I)” (1328 palabras), 31.III.2018.

– “Puerto Real en la Guía del Viagero de 1864 (II)” (1408 palabras), 07.IV.2018.

– “Puerto Real en la Guía del Viagero de 1864 (III)” (1559 palabras), 14.IV.2018.

– “Puerto Real en la Guía del Viagero de 1864 (IV)” (1279 palabras), 21.IV.2018.

– “Desmemorias buscadas. Sobre el almirante Pascual Cervera” (1821 palabras), 28.IV.2018.

– “Puerto Real en 1863. Algunas notas” (1373 palabras), 05.VI.2018.

– “Apuntes sobre el convento de franciscanos descalzos de Puerto Real (I)” (1465 palabras), 12.V.2018.

– “Apuntes sobre el convento de franciscanos descalzos de Puerto Real (II)” (1682 palabras), 19.V.2018.

– “Apuntes sobre el convento de franciscanos descalzos de Puerto Real (III)” (1325 palabras), 26.V.2018.

– “Notas sobre un espacio inadvertido: el atrio de la Prioral de San Sebastián” (1989 palabras), 02.VI.2018.

– “Patrimonio y Turismo en Puerto Real: un binomio a poner en juego” (1286 palabras), 09.VI.2018.

– “Los Encuentros con la Historia 2018(I). Benjumeda versus Florindo” (1325 palabras), 16.VI.2018.

– “535 años” (1839 palabras), 23.VI.2018.

– “El bizcocho portorrealeño en la Carrera de Indias” (1628 palabras), 30.VI.2018.

– “Matagorda. 140 años de Dique (1680 palabras), 07.VII.2018.

– “De torres miradores en la Real Villa” (1410 palabras), 21.VII.2018.

– “¿Cristóbal Colón en Puerto Real?” (1231 palabras), 28.VII.2018.

– “¿Cristóbal Colón en Puerto Real? (II)” (1238 palabras), 04.VIII.2018.

– “Apuntes sobre los paisajes de Puerto Real (I)” (1712 palabras), 11.VIII.2018.

– “Apuntes sobre los paisajes de Puerto Real (II)” (2024 palabras), 18.VIII.2018.

– “Apuntes sobre los paisajes de Puerto Real (III)” (1573 palabras), 25.VIII.2018.

– “Apuntes sobre los paisajes de Puerto Real (IV)” (2057 palabras), 01.IX.2018.

– “Apuntes sobre los paisajes de Puerto Real (V)” (1740 palabras), 08.IX.2018.

– “Tres años de artículos” (2794 palabras), 15.IX.2018.

– “Un paseo histórico por Puerto Real” (2132 palabras), 22.IX.2018.

– “Apuntes sobre nuestra Historiografía Antigua (I)” (1424 palabras), 29.IX.2018.

– “Apuntes sobre nuestra Historiografía Antigua (II)” (1623 palabras), 06.X.2018.

– “Apuntes sobre nuestra Historiografía Antigua (III)” (1417 palabras), 13.X.2018.

– “Apuntes sobre nuestra Historiografía Antigua (IV)” (2772 palabras), 20.X.2018.

– “Apuntes sobre nuestra Historiografía Antigua (V)” (1990 palabras), 27.X.2018.

– “Apuntes sobre nuestra Historiografía Antigua (VI)” (1250 palabras), 03.XI.2018.

– “Apuntes sobre nuestra Historiografía Antigua (VII)” (1293 palabras), 10.XI.2018.

– “Apuntes sobre nuestra Historiografía Antigua (VIII)” (1583 palabras), 17.XI.2018.

– “Apuntes sobre nuestra Historiografía Antigua (IX)” (1385 palabras), 24.XI.2018.

– “Apuntes sobre nuestra Historiografía Antigua (X)” (1245 palabras), 01.XII.2018.

– “Sobre Gonzalo de Cetina y sus avatares en Extremo Oriente” (1123 palabras), 08.XII.2018.

– “Los Encuentros con la Historia 2018. Sobre la Portada de las Novias de San Sebastián” (1159 palabras), 15.XII.2018.

– “Puerto Real, una Historia que tardó en ser” (1315 palabras), 05.I.2019.

– “Un jalón de la Guerra de la Independencia en Puerto Real” (1211 palabras), 12.I.2019.

– “Notas sobre la Plaza de Jesús” (1278 palabras), 19.I.2019.

– “Notas sobre la Plaza de Jesús (II)” (1469 palabras), 26.I.2019.

– “Doscientos años de la Batalla del Trocadero. Constitucionalismo en clave portorrealeña” (1980 palabras), 02.II.2019.

– “Los Encuentros con la Historia 2019 (I). Sobre la I Vuelta al Mundo” (1163 palabras), 09.II.2019.

– “Sobre la Barriada de Matagorda, brevísimo apunte” (1151 palabras), 16.II.2019.

– “La Historia tópica” (1828 palabras), 23.II.2019.

– “La Historia tópica (II)” (1037 palabras), 02.III.2019.

– “Un repertorio bibliográfico sobre el siglo XVIII portorrealeño” (4385 palabras), 09.III.2019.

– “Un repertorio bibliográfico sobre La Antigüedad en el término municipal portorrealeño” (4487 palabras), 16.III.2019.

– “Sobre la efeméride de 1820-1823 (I)” (1531 palabras), 23.III.2019.

– “Sobre la efeméride de 1820-1823 (II)” (1492 palabras), 30.III.2019.

– “Notas sobre Oleastro, el bosque sagrado de la Antigüedad” (1536 palabras), 27.IV.2019.

– “De piñas y piñones” (1260 palabras), 04.V.2019.

– “De nuevo apuntes sobre El Trocadero, ante la efeméride de 2020-2023 (I)” (1427 palabras), 11.V.2019.

– “De nuevo apuntes sobre El Trocadero, ante la efeméride de 2020-2023 (II)” (1503 palabras), 18.V.2019.

– “La Carta Patrimonial de Puerto Real” (1176 palabras), 25.V.2019.

– “Puerto Real Información, 1994-1999. Un lustro (largo) de Historia local (I)” (1376 palabras), 08.VI.2019.

– “Puerto Real Información, 1994-1999. Un lustro (largo) de Historia local (II)” (1334 palabras), 15.VI.2019.

– “Puerto Real Información, 1994-1999. Un lustro (largo) de Historia local (III)” (4709 palabras), 29.VI.2019.

– “Actas de las Jornadas de Historia de Puerto Real. Un estudio cuantitativo (I)”, (5020 palabras), 06.VII.2019.

– “Actas de las Jornadas de Historia de Puerto Real. Un estudio cuantitativo (II)”, (5392 palabras), 13.VII.2019.

– “Actas de las Jornadas de Historia de Puerto Real. Un estudio cuantitativo (III)”, (5047 palabras), 20.VII.2019.

– “Notas sobre Patrimonio y Turismo (I)” (1272 palabras), 10.VIII.2019.

– “Notas sobre Patrimonio y Turismo (II)” (1300 palabras), 17.VIII.2019.

– “Los Encuentros con la Historia 2019. Sobre la I Vuelta al Mundo. Jesús Vegazo Palacios” (1157 palabras), 24.VIII.2019.

– “Notas sobre Patrimonio y Turismo (III)” (1485 palabras), 31.VIII.2019.

– “Ante el Bicentenario de la Defensa del Constitucionalismo en El Trocadero 1820-1823 / 2020-2023 (I)” (2346 palabras), 07.IX.2019.

– “Ante el Bicentenario de la Defensa del Constitucionalismo en El Trocadero 1820-1823 / 2020-2023 (II)” (1812 palabras), 14.IX.2019.

– “Ante el Bicentenario de la Defensa del Constitucionalismo en El Trocadero 1820-1823 / 2020-2023 (III)” (1360 palabras), 28.IX.2019.

– “Cuatro años, 200 artículos” (1630 palabras), 05.X.2019.

– “Ante el Bicentenario de la Defensa del Constitucionalismo en El Trocadero 1820-1823 / 2020-2023 (IV)” (1366 palabras), 12.X.2019.

– “Ante el Bicentenario de la Defensa del Constitucionalismo en El Trocadero 1820-1823 / 2020-2023 (V)” (1629 palabras), 19.X.2019.

– “Ante el Bicentenario de la Defensa del Constitucionalismo en El Trocadero 1820-1823 / 2020-2023 (VI)” (1513 palabras), 26.X.2019.

– “Ante el Bicentenario de la Defensa del Constitucionalismo en El Trocadero 1820-1823 / 2020-2023 (VII)” (1430 palabras), 02.XI.2019.

– “Ante el Bicentenario de la Defensa del Constitucionalismo en El Trocadero 1820-1823 / 2020-2023 (VIII)” (1506 palabras), 09.XI.2019.

– “Sobre la oportunidad de un Plan Estratégico de la Cultura y el Patrimonio en Puerto Real (I)” (1936 palabras), 21.XII.2019.

– “Sobre la oportunidad de un Plan Estratégico de la Cultura y el Patrimonio en Puerto Real (II)”, 03.I.2020.

– “El problema (o cuestión) del objeto de estudio” (1387 palabras), 25.I.2020.

– “De nuevo a vueltas con el binomio Turismo y Patrimonio. Algunas reflexiones (I)” (1037 palabras), 07.III.2020.

– “De nuevo a vueltas con el binomio Turismo y Patrimonio. Algunas reflexiones (I)” (1342 palabras), 14.III.2020.

– “Historia de Puerto Real. Pensando la Real Villa (I)” (1499 palabras), 29.VIII.2020.

– “Historia de Puerto Real. Pensando la Real Villa (II)” (1273 palabras), 05.IX.2020.

– “Historia de Puerto Real. Pensando la Real Villa (III)” (1334 palabras), 12.IX.2020.

– “Historia de Puerto Real. Pensando la Real Villa (IV)” (1429 palabras), 26.IX.2020.

– “Historia de Puerto Real. Pensando la Real Villa (V)” (1187 palabras), 03.X.2020.

– “Historia de Puerto Real. Pensando la Real Villa (VI)” (1086 palabras), 10.X.2020.

– “Historia de Puerto Real. Pensando la Real Villa (VII)” (1314 palabras), 17.X.2020.

– “Historia de Puerto Real. Pensando la Real Villa (VIII)” (1419 palabras), 24.X.2020.

– “Historia de Puerto Real. Pensando la Real Villa (IX)” (1360 palabras), 31.X.2020.

– “Puerto Real, una máquina del Tiempo (I)” (1317 palabras), 07.XI.2020.

– “Puerto Real, una máquina del Tiempo (II)” (1316 palabras), 14.XI.2020.

– “Puerto Real, una máquina del Tiempo (III)” (1327 palabras), 21.XI.2020.

– “Puerto Real, una máquina del Tiempo (IV)” (1349 palabras), 28.XI.2020.

– “Apuntes sobre Historiografía” (1264 palabras), 05.XII.2020.

– “Apuntes sobre Historiografía (II). Sobre la Biografía del Puerto Real de los Reyes Católicos de A. Ordóñez de la Calle” (1316 palabras), 12.XII.2020.

– “Apuntes sobre Historiografía (III). Los artículos de la serie ‘Tesoros Olvidados’ (1996-2000)” (1657 palabras), 19.XII.2020.

– “Apuntes sobre Historiografía (IV). Los artículos de la serie ‘Notas de Historia’ (2000-2001)” (1235 palabras), 26.XII.2020.

– “¿De qué hablamos cuando hablamos de la Conmemoración de la defensa del Constitucionalismo en El Trocadero?” (1231 palabras), 02.I.2021.

– “¿De qué hablamos cuando hablamos de la Conmemoración de la defensa del Constitucionalismo en El Trocadero? (II)” (1655 palabras), 09.I.2021.

– “Bibliografía histórica del autor sobre Puerto Real” (10443 palabras), 16.I.2021.

– “Vademécum histórico del autor sobre Puerto Real (II)” (3454 palabras), 23.I.2021.

– “Vademécum histórico del autor sobre Puerto Real (III)” (2174 palabras), 30.I.2021.

– “Vademécum histórico del autor sobre Puerto Real (IV)” (1299 palabras), 06.II.2021.

– “Vademécum histórico del autor sobre Puerto Real (V)” (1317 palabras), 13.II.2021.

– “Vademécum histórico del autor sobre Puerto Real (VI)” (1670 palabras), 20.II.2021.

– “Vademécum histórico del autor sobre Puerto Real (VII)” (1128 palabras), 27.II.2021.

– “Vademécum histórico del autor sobre Puerto Real (VIII)” (1409 palabras), 06.III.2021.

– “Vademécum histórico del autor sobre Puerto Real (IX)” (1696 palabras), 13.III.2021.

– “Vademécum histórico del autor sobre Puerto Real (X)” (1555 palabras), 20.III.2021.

– “Vademécum histórico del autor sobre Puerto Real (XI)” (2148 palabras), 27.III.2021.

– “Un estudio de población. Puerto Real entre los siglos XVIII y XIX (I)” (1524 palabras), 03.IV.2021.

– “Un estudio de población. Puerto Real entre los siglos XVIII y XIX (II)” (1266 palabras.

– “Un estudio de población. Puerto Real entre los siglos XVIII y XIX (III)” (2127 palabras), 17.IV.2021.

– “Un estudio de población. Puerto Real entre los siglos XVIII y XIX (IV)” (1539 palabras), 24.IV.2021.

– “Un estudio de población. Puerto Real entre los siglos XVIII y XIX (V)” (1545 palabras), 01.V.2021.

– “Historia de Puerto Real: la Feria, una de nuestras señas de identidad”, 05.VI.2021.

– “Notas sobre la Fundación de Puerto Real en la geoestrategia de la Corona de Castilla a fines del siglo XV”, 12.VI.2021.

– “538 años de la Fundación de Puerto Real” (1025 palabras), 19.VI.2021.

– “Historia de Puerto Real: 250 artículos” (831 palabras), 26.VI.2021.

– “Iglesia Prioral de San Sebastián. El políptico de 1996 (I)” (1292 palabras), 03.VII.2021.

– “Iglesia Prioral de San Sebastián. El políptico de 1996 (II)” (1245 palabras), 10.VII.2021.

– “Iglesia Prioral de San Sebastián. El políptico de 1996 (III)” (1144 palabras), 17.VII.2021.

– “Iglesia Prioral de San Sebastián. El políptico de 1996 (IV)” (1342 palabras), 24.VII.2021.

– “Iglesia Prioral de San Sebastián. El políptico de 1996 (V)” (1551 palabras), 31.VII.2021.

– “El casco histórico de Puerto Real. Un damero a la vez símbolo y metáfora (I)” (2407 palabras), 07.VIII.2021.

– “El casco histórico de Puerto Real. Un damero a la vez símbolo y metáfora (II)” (2975 palabras), 14.VIII.2021.

– “El casco histórico de Puerto Real. Un damero a la vez símbolo y metáfora (III)” (1951 palabras), 21.VIII.2021.

– “El casco histórico de Puerto Real. Un damero a la vez símbolo y metáfora (IV)” (2027 palabras), 28.VIII.2021.

– “El casco histórico de Puerto Real. Un damero a la vez símbolo y metáfora (V)” (2143 palabras), 04.IX.2021.

– “El casco histórico de Puerto Real. Un damero a la vez símbolo y metáfora (VI)” (1862 palabras), 11.IX.2021.

– “El damero portorrealeño, símbolo y metáfora” (8131 palabras), 18.IX.2021.

– “De nuevo sobre la efeméride de 1820-1823 (I)” (1990 palabras), 25.IX.2021.

– “De nuevo sobre la efeméride de 1820-1823 (II)” (1806 palabras), 02.X.2021.

– “Reflexiones sobre el Patrimonio Cultural y Natural (I)” (1640 palabras), 09.X.2021.

– “Reflexiones sobre el Patrimonio Cultural y Natural (II)” (1707 palabras), 16.X.2021.

– “De nuevo… ¿De qué hablamos cuando hablamos de la Conmemoración de la Defensa del Constitucionalismo en El Trocadero? Sobre la efeméride de 1820-1823 / 2020-2023” (1458 palabras), 23.X.2021.

– “De nuevo… Sobre la oportunidad de un Plan Estratégico de la Cultura y el Patrimonio en Puerto Real” (2512 palabras), 30.X.2021.

– “Puerto Real en la Guía Turística de Cádiz y su provincia de 1966 (I)” (1176 palabras), 06.XI.2021.

– “Puerto Real en la Guía Turística de Cádiz y su provincia de 1966 (II)” (1003 palabras), 13.XI.2021.

– “Corolario de artículos del año 2021 (1656 palabras), 25.XII.2021.

– “Puerto Real en la Guía Turística de Cádiz y su provincia de 1966 (III)” (1011 palabras), 08.I.2022.

– “La Cosmografía de España de Hernando Colón y Puerto Real (I)” (1111 palabras), 15.I.2022.

– “La Cosmografía de España de Hernando Colón y Puerto Real (II)” (1547 palabras), 22.I.2022.

– “De nuevo sobre la necesaria Carta Patrimonial de Puerto Real” (1960 palabras), 29.I.2022.

– “De nuevo en torno al Trocadero y la defensa del Constitucionalismo en clave portorrealeña” (3207 palabras), 19.II.2022.

– “Sobre la interacción de los medios marítimo y terrestre y su papel en la economía de la Bahía de Cádiz en época romana altoimperial. Algunas notas” (I) (8078 palabras), 06.III.2023.

– “Sobre la interacción de los medios marítimo y terrestre y su papel en la economía de la Bahía de Cádiz en época romana altoimperial. Algunas notas” (II) (5720 palabras), 11.III.2023.

– “La piedra de Las Canteras de Puerto Real”, 18.III.2023.

– “Historia de Puerto Real: el marqués de Cádiz, la Argamasilla y Puerto Real”, 25.III.2023 (or. 30.XII.2017.

– “Historia de Puerto Real: notas acerca de los primeros pobladores de Puerto Real”, 01.IV.2023.

– “Historia de Puerto Real: las defensas de Puerto Real a fines del siglo XVI”, 08.IV.2023.

– “Historia de Puerto Real: las defensas de Puerto Real a fines del siglo XVI (II)”, 15.IV.2023.

– “Historia de Puerto Real: las defensas de Puerto Real a fines del siglo XVI (III)”, 23.IV.2023.

– “Historia de Puerto Real: las defensas de Puerto Real a fines del siglo XVI (III)”, 29.IV.2023.

– “Sobre los valores del Patrimonio Cultural en un contexto local. Algunas breves reflexiones” (1338 palabras), 6 de mayo de 2023.

– “Una vez más en torno al Trocadero y la defensa del Constitucionalismo en clave portorrealeña” (3722 palabras), 13 de mayo de 2023.

– “En torno a la necesaria Carta Patrimonial de Puerto Real. Una vez más” (2671 palabras), 20 de mayo de 2023.

– “Una vez más sobre la necesidad de un Plan Estratégico de la Cultura y el Patrimonio en Puerto Real” (2913 palabras), 27 de mayo de 2023.

– “Sobre Patrimonio e identidad” (1994 palabras), 3 de junio de 2023.

– “En el 540 aniversario de la Fundación de Puerto Real. De nuevo unas notas sobre la Fundación de la Villa en la geoestrategia de la Corona de Castilla a finales del siglo XV” (2628 palabras), 10 de junio de 2023.

– “De nuevo sobre el casco histórico portorrealeño como símbolo y metáfora. La trama urbana hipodámica (ortogonal) como expresión de la voluntad identitaria de la Monarquía Hispánica a fines del siglo XV” (8848 palabras), 17 de junio de 2023.

– “Sobre el contexto histórico de la Fundación de Puerto Real: la Monarquía Hispánica y sus claves estéticas y simbólicas a finales del siglo XV y principios del XVI. Algunos apuntes (I)” (2378 palabras), 24 de junio de 2023.

– “Sobre el contexto histórico de la Fundación de Puerto Real: la Monarquía Hispánica y sus claves estéticas y simbólicas a finales del siglo XV y principios del XVI. Algunos apuntes (II)” (2565 palabras), 1 de julio de 2023.

– “De nuevo en torno a la divulgación histórica y la interpretación del patrimonio (I)”, (1653 palabras.

– “De nuevo en torno a la divulgación histórica y la interpretación del patrimonio (II)”, (1212 palabras.

– “De nuevo en torno a la divulgación histórica y la interpretación del patrimonio (III)”, (1026 palabras.

– “Las tierras del actual Puerto Real en la mitología clásica” (2301 palabras).

– “Notas sobre Patrimonio y cuerpo social” (1795 palabras), 05.VIII.2023.

– “Trescientos artículos” (1307 palabras), 12.VIII.2023.

– “De nuevo sobre el Patrimonio Histórico local” (2273), 19.VIII.2023.

– “Retazos de Historia local: notas sobre el Puerto Real anterior a la Fundación por los Reyes Católicos (I)” (1881 palabras), 26.VIII.2023.

– “Retazos de Historia local: notas sobre el Puerto Real anterior a la Fundación por los Reyes Católicos (II)” (2295 palabras), 02.IX.2023.

– “Retazos de Historia local: notas sobre el Puerto Real anterior a la Fundación por los Reyes Católicos (III)” (2080 palabras), 09.IX.2023.

– “Retazos de Historia local: notas sobre el Puerto Real anterior a la Fundación por los Reyes Católicos (IV)” (1965 palabras), 16.IX.2023.

– “Patrimonio, emoción e identidad. Sobre la componente emocional del Patrimonio Cultural” (1974 palabras), 23.IX.2023.

– “Historia de Puerto Real: en el 541 aniversario de la Fundación de Puerto Real. De nuevo unas notas sobre la Fundación de la Villa”, 18.VI.2024.