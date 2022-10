Los vecinos del Río San Pedro acusan a Elena Amaya “de no tener palabra”

La Plataforma Vecinal Río San Pedro ha querido recordar, a través de un comunicado, la falta de palabra que tiene el actual Equipo de Gobierno encabezado por el PSOE en coalición con AxSí en Puerto Real.

Desde la misma insisten en que se “solicitó al Ayuntamiento en 2021 que el campo de prisioneros ubicado en la barriada del Río San Pedro formara parte y se añada al catálogo de los Lugares de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, conllevando el recordatorio y reconocimiento de las personas que sufrieron violencia, vejación, persecución o privacidad de libertad por ejercer sus derechos fundamentales”.

Argumentan desde la Plataforma Vecinal, que “el Campo de Concentración fue un campo estable ubicado en la zona de los astilleros, aparece recogido en los archivos con diferentes nombres; Coto del Duque, Coto de la Compañía Trastlántica, de Matagorda y de Puerto Real. Operó en el verano de 1939 superando los 5000 prisioneros hasta mayo de 1940; donde se trasladaron los reclusos al campo de concentración de Rota y posterior distribución para hacer trabajos forzados llevando una vida de esclavitud. Conocemos sus penurias a través de las cartas que escribían a sus familiares, sabiendo que muchos de ellos trabajaron construyendo los sistemas defensivos de bunkers de la costa gaditana”.

“Por motivo del Día de la Memoria Histórica de Andalucía en junio del año pasado se le trasladaba la necesidad de dotar el lugar con un monolito y una placa de forma recordatoria, a lo que el Ayuntamiento con Carlos Salguero al frente se comprometía”, confirman.

“Este pasado 14 de junio de 2022 esta asociación vecinal organizaba un pequeño pero sentido acto de recordatorio al que se invitó al equipo de gobierno, a las diferentes representaciones políticas y colectivos. Al acto no acudió ningún representante del equipo de gobierno municipal, sintiéndose como un desprecio a dicho homenaje”, prosiguen.

“Lo mismo ha sucedido en los actos recientes en el Cementerio de San Roque donde la alcaldesa no acudió a tal homenaje, en palabra de uno de sus concejales estaba desaparecida, sin coger el telefono. Una vez más no estuvo presente para conmemorar la memoria y dar las explicaciones sobre cómo se van a realizar las futuras obras del campo santo”, continuan.

“A pesar de las promesas de la colocación de un monolito por Salguero para septiembre, una vez mas la promesa no ha llegado pasando a engrosar la larga lista de promesas no cumplidas. La situación no es nueva, y es que se viene observando un vacio por parte del Ayuntamiento con la alcaldesa al frente a los problemas de este barrio, no se atienden a las demandas, no se escuchan las propuestas y no se dan soluciones a los problemas tanto grandes como pequeños”, añaden.

Para concluir, la Plataforma dice que “esta solicitud de conmemorar este lugar y estos hechos en post de las libertades, no se ha sabido interpretar por la regidora. La puesta en valor del patrimonio histórico y cultural del entorno del Río San Pedro, como la conmemoración de episodios de memoria democrática, así como la demanda vecinal sobre procesos identitarios no han sabido valorarse debidamente, debido a la ignorancia y poca formación con esta población. Valorando a ojos de este Ayuntamiento una insurrección de independentismos, que solo ha generado confusión entre vecinos y en su convivencia, así como distanciamiento y aumentar la marginalidad respecto al Río San Pedro, siendo responsable única y exclusivamente Elena Amaya y Carlos Salguero”.

La Plataforma ha empezado a trabajar para que con sus propios medios recordar el lugar y la memoria de estas personas que representan la lucha de la libertad democrática que hoy disfrutamos finalizan.

