Los centros educativos de Puerto Real conmemoran el Día de la No Violencia y la Paz

Este jueves 30 de enero, varios centros educativos de Secundaria se han unido para celebrar el Día de la No Violencia y la Paz en la Plaza de Jesús.

Mientras los colegios de Primaria han celebrado este Día en sus respectivos centros educativos, el alumnado de los institutos Manuel de Falla y La Algaida han protagonizado una marcha con motivo de esta efemérides que ha tenido como punto de encuentro la Plaza de Jesús.

En este espacio se ha procedido a la lectura de un manifiesto condenando la violencia y en defensa de los derechos humanos. Además, se ha plantado un olivo como símbolo de Paz y se han apilado zapatos en homenaje y recuerdo a los niños y niñas víctimas de la guerra. La concejala de Derechos Sociales, Lorena Díaz, ha presenciado el acto acompañando al profesorado y al alumnado.

El Día de la No Violencia y la Paz se celebra cada 30 de enero en conmemoración del aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi, líder pacifista que promovió la no violencia y la resistencia pacífica frente a la injusticia. Esta jornada tiene como objetivo fomentar una cultura de paz y no violencia en los centros educativos, promoviendo valores como la tolerancia, la solidaridad y el respeto a los Derechos Humanos.

En Puerto Real, esta celebración se convierte en un acto de reflexión sobre la importancia de vivir en un entorno pacífico transmitiendo mensajes de paz y armonía que nos recuerdan la importancia de construir un mundo mejor para todas y todos.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real