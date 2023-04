Historia de Puerto Real: Las defensas de Puerto Real a fines del siglo XVI (III)

…Puerto Real es un lugar abierto dos leguas de Cádiz, por mar, y cinco por tierra; no tiene ninguna defensa; los vecinos dél tienen mucho peligro si algún golpe de navíos se entrase por la boca de la bahía entre el Puerto de Santa María y Cádiz, que se podría hacer fácilmente, por ser la entrada tan ancha, a muy poco riesgo aunque se haga el turrión que Vuestra Majestad manda en Santa Catalina del Puerto de Santa María. Tiene una iglesia fuerte toda de cantería. Dejé ordenado que se haga en ella lo mesmo que en la de Chiclana -que guarneciesen la iglesia con dos casamatas que pudiesen estar en cada una dos arcabuceros para guardar la puerta, y que guarneciesen la puerta de hierro, para que no la pudiesen quemar, y se nombrase cada año un hombre principal con otros veinte que le obedeciesen para que acudiesen a la iglesia y recogiesen las mujeres y niños-, porque otro remedio no le tiene que sea de provecho, y desta manera se podrían entretener algún tiempo, mientras que le viene socorro de Chiclana, que son dos leguas, y de Jerez, tres… Luis Bravo de Laguna

…de Cádiz me vine por tierra a Puerto Real; visité el castillo que está en la puente de Zuazo, ques del Duque de Arcos, el cual tiene una muralla de ocho torres en cuadro, sin foso; para batalla de manos es razonable fuerza. Tiene cinco piezas de artillería muy buenas y un alcaide; pueden guardar con ellas la entrada de la otra puente, porque la artillería puede alcanzar de puntería a ella y a los navíos que quisieren subir el agua arriba, por la entrada de Sancti Petri. Tiene cuatro barriles de pólvora y seis arcabuces de munición, y algunas picas. Suele el Duque tener en verano, según me informé hasta veinte soldados de guarda en él… Luis Bravo de Laguna

…Vuestra Majestad fue servido de mandarme que viniese a hacer ciertas torres y atalayas en la costa de Andalucía y a visitar los lugares de ella, cómo estaban de gentes, de armas y municiones (…) determiné hacer lo que Vuestra Majestad me mandaba, y así me vine con harto trabajo y comencé por la ciudad de Gibraltar…

