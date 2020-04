El pasado viernes la Universidad de Cádiz, a través de una resolución del rector, Francisco Piniella, aprobaba los criterios académicos de adaptación del formato presencial al no presencial. En este contexto y con el objetivo de facilitar toda la información y comprensión de las medidas adoptadas al profesorado y alumnado, la UCA ha editado y publicado en sus redes tres guías “FAQ” que responden de forma breve y directa a las cuestiones básicas y de mayor interés que puede suscitar el nuevo escenario docente.

La Universidad de Cádiz ha iniciado desde este fin de semana la publicación de estas guías en sus redes para que, tanto alumnado como profesorado, dispongan de una información resumida y de primera mano de cómo les afecta las decisiones tomadas en su actividad académica, incidiendo en aquellas cuestiones más relevantes. Se trata de tres documentos dirigidos a profesores, estudiantes y un tercero específico sobre evaluación online.

Las guías FAQ detallan un conjunto de cuestiones con las que aclarar dudas sobre el proceso de la docencia no presencial, su normativa y sus herramientas: ¿cómo se regula la docencia online?, ¿cómo va a adaptar el profesorado su docencia?, ¿cómo puedes saber esos cambios en cada asignatura?, ¿qué herramientas va a usar el profesorado?, ¿qué hay que hacer para adaptar la docencia presencial a no presencial?, ¿cómo adaptar a profesorado a la docencia y qué plataforma puede usar?, ¿cómo llevar a cabo las tutorías o la docencia práctica?, ¿cuáles son los criterios para realizar las adendas de adaptación en cada asignatura), etc.

El pasado viernes la Universidad de Cádiz aprobaba un documento, resultado del esfuerzo y colaboración de la comunidad universitaria (centros, departamentos, profesorado, representantes alumnado y PAS), que recoge los cambios en la planificación docente y que articula los aspectos más relevantes que afectan al formato no presencial: docencia en las modalidades a distancia y online; alternativas a la evaluación presencial; comunicación e información a estudiantes; la tutorización, presentación y defensa de TFG y TFM; las prácticas curriculares y el practicum; calendario, así como sendos anexos con herramientas de Moodle y modelo de adenda para la adaptación no presencial de las asignaturas.

