La Confluencia propone medidas para defender el derecho a la vivienda

Aurora Salvador Colorado, candidata a la alcaldía de Puerto Real por la Confluencia de Izquierdas para la Gente, ha reflexionado sobre el grave problema que está suponiendo en Puerto Real el acceso a la vivienda. “La primera necesidad de las personas es tener un techo bajo el que cobijarnos, es una necesidad y es un derecho, así lo consideramos en la Confluencia de Izquierdas”, ha señalado.

Salvador considera que “un gobierno municipal no puede mantenerse al margen o a la espera de que otras administraciones del estado decidan como repartir las migajas de presupuesto destinadas a vivienda pública. Mucho menos aún podemos asistir pasivamente a que sea la iniciativa privada quien domine el territorio y los precios de las viviendas a su antojo”.

“La simple evolución de la población y el crecimiento disparatado de los precios del alquiler nos exigen que abordemos el tema de la vivienda, no sólo como un problema a resolver sino como una tarea natural de previsión para un Ayuntamiento. Los municipios no pueden ponerse de lado ante uno de los problemas más acuciantes para sus vecinas y vecinos y por eso tienen que intervenir para que en cada uno de ellos haya un parque público de viviendas en régimen de alquiler social, entendido este como aquel precio de arrendamiento que no supere el 30% de los ingresos de las familias”, añade.

“Por lo tanto, la Confluencia de Izquierdas nos marcamos objetivo razonable y necesario, más allá de las actuaciones puntuales, la puesta en marcha de un Plan Municipal de Viviendas que contemple como fundamental la vivienda en todos los regímenes de protección pública. Esto implica exigir con firmeza que las administraciones competentes cumplan con su obligación de dotar la inversión necesaria para la promoción de vivienda pública, pero también poner al servicio de este objetiva toda la capacidad municipal de planificación que nos corresponde”, comentan.

“Igualmente implica dinamizar, de forma especial un parque de viviendas en régimen de alquiler, así como la puesta a disposición de suelo para proyectos cooperativos de viviendas en cesión de uso, explorando la posibilidad de colaborar con entidades de economía social y cooperativas en su impulso, medidas para movilizar vivienda vacía hacia el alquiler a precio asequible con la articulación de convenios con el sector privado y la reserva de viviendas de alquiler municipal en nuevas promociones”, finaliza.

FUENTE: Confluencia de Izquierda