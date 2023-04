La Confluencia de Izquierdas señala que “trabajará para que las descargas de graneles en La Cabezuela se hagan bajo techo”

Recuerdan además que “un reciente estudio (de primeros de abril) desvela cómo la contaminación causa cáncer de pulmón a miles de no fumadores, El análisis de más de 30.000 pacientes en Europa, América y Asia sostiene que las partículas finas son el detonante de los tumores. Personas que tengan la mutación en el gen EGFR, el 15 % en Europa, contraerán cáncer de pulmón al cabo de tres años por respirar partículas PM 2,5 en niveles que superen los recomendados por la OMS. Es imprescindible que se reduzcan los niveles legales admisibles para asegurar que al menos no se produzcan muertes y daños significativos”.

De esta forma, la Confluencia de Izquierdas señala que “por un lado están los valores límites legales y por otro los valores que establece la OMS. Los primeros se basan en meros acuerdos políticos, alejados de la evidencia científica por ser inadecuadamente laxos, mientras que los segundos se fundamentan en comprobaciones científicas contrastadas. Por tanto, asegurar que la calidad del aire es buena en el rango de las partículas PM10 entre 0 y 20 microgramos por metro cúbico es negar los límites de la OMS, que fija como objetivo no superar los 15 microgramos. De esta forma, los valores dados en las cuatro estaciones, en torno a 20, superan los valores que los médicos recomiendan no superar. De igual forma, con las partículas PM2.5, los valores medidos están en torno a 10, por lo que duplican los valores recomendados por la OMS, que se sitúan en 5 microgramos”.

