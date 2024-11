José Luis Rodríguez Súnico dimite como Concejal en el Ayuntamiento de Puerto Real

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puerto Real pierde un efectivo en su andadura como Confluencia de Izquierdas. El que hasta ahora ha sido el Concejal de Deportes y Educación, José Luis Rodríguez Súnico, abandonará su acta y dará paso al siguiente en la lista de la Confluencia de Izquierdas.

Acompañado por sus compañeros y compañeras del equipo de gobierno y la alcaldesa Aurora Salvador, Rodríguez Súnico ha explicado que deja sus responsabilidades en las delegaciones de Educación, Deportes y Policía Local por motivos personales. “Estoy pasando por un periodo personal muy complicado y no me siento con las fuerzas suficientes como para afrontar el trabajo y la ilusión que supone ser concejal de nuestro querido pueblo. El proceso que me ha llevado a tomar esta decisión se inició hace unos meses y el hecho de renunciar a la liberación y volver al instituto formaba parte del mismo”.

El edil ha querido aclarar que en ningún momento esta renuncia está relacionada con las “espurias informaciones aparecidas en prensa en las últimas semanas. Es una decisión que estaba tomada con anterioridad”, señala.

Rodríguez Súnico agradecía a toda la gente y colectivos que han hecho más fácil este mayúsculo reto y ha pedido disculpas por todo aquello que no consiguió mejorar. “Quien me conoce sabe que fue por desconocimiento o falta de capacidad, nunca por mala fe”, señalaba.

En palabras del edil este año y medio ha dado para muchas actuaciones de las que se siente especialmente orgulloso. “En el área de Policía Local hemos trabajado mano a mano estableciendo una dinámica constante de coordinación con otras áreas e impulsado documentos que verán la luz en breve. En Deportes hemos recuperado el Día de la Bicicleta y la Carrera de Pepe, además de empezar con la primera edición del Duatlón, se ha atendido al Deporte Base y se han organizado multitud de pruebas de diversas disciplinas. En Educación, hemos diseñado una potente oferta educativa municipal apoyándonos en el trabajo de las diferentes área municipales y de muchas asociaciones, con la colaboración del profesorado”.

Entre los agradecimientos ha mencionado al personal municipal y por último, a los compañeros y compañeras del equipo de gobierno que durante este año y medio han sido “más familia que colegas de trabajo”.

El equipo de gobierno lamenta su marcha, pero ha expresado su respeto por la decisión tomada. La alcaldesa ha destacado la dedicación y el compromiso de Rodríguez Súnico durante su tiempo en el cargo, subrayando su importante contribución a las áreas que ha gestionado.

El equipo liderado por Aurora Salvador deberá ahora reorganizar las delegaciones que quedan vacantes tras la salida del edil.

Victoria García, siguiente en la lista

Tras la dimisión de Rodríguez Súnico, Victoria García será la siguiente quien reciba la posibilidad de integrarse en el equipo de gobierno de la Confluencia.

García fue una de las protagonistas en la lucha por los derechos de las trabajadoras de las escuelas infantiles municipales de Puerto Real hace ya varios años.

En caso de renunciar, el Consistorio vería la posibilidad de que un antiguo miembro del Equipo de Gobierno ocupara, de nuevo, un escaño en el plenario, Iván Canca.