Historia de Puerto Real: 538 años de la Fundación de Puerto Real

No nos cansaremos de insistir en que el Patrimonio Histórico no es en absoluto algo alejado de la vida cotidiana de los ciudadanos, del día a día de los habitantes de una ciudad: nuestra Historia y nuestro Patrimonio Cultural como expresión de la misma son parte integrante, y esencial, de nuestra realidad, y entre todos debemos seguir trabajando para que siga siéndolo; es un deber y una responsabilidad que nos liga a las generaciones venideras y nos obliga con ellas.

Son 538 años de una Historia que entre todos debemos ayudar no sólo a continuar, construyendo futuro para nuestra Real Villa, sino a divulgar; se trata, además, de un Patrimonio Histórico la difusión de cuyos valores debe ser una tarea común, una labor de todos, y cuya promoción y conservación no debe ser ajena a toda la ciudadanía, como sabemos que sienten, comprenden y tienen como leit motiv los vecinos de Puerto Real.

Junto a ello, existen asimismo referencias a las que en nuestra escala humana podemos tildar de intemporales, hitos referenciales que no dependen del tiempo (al menos no del tiempo en proporción de escala de una vida humana individual), unas referencias que tienen, por ejemplo, en los monumentos históricos acaso su plasmación material más llamativa, más efectiva, de más inmediatos alcance y comprensión.

