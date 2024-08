GEN pierde una ayuda de 1,5 millones para el proyecto Hidrogen

El Grupo Energético de Puerto Real no ha sido agraciado con una ayuda de 1,5 millones de euros para el proyecto “Hidrogen. Digitalización y gestión eficiente del Agua para la Ciudadanía de Puerto Real”, después de que el MITECO no haya considerado su proyecto con suficiente relevancia para obtener una de las ayudas procedentes de los fondos NEXT Generation.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) publicó este martes en su página web la resolución provisional de la segunda convocatoria del PERTE de digitalización del ciclo del agua, concediendo ayudas por un importe de 57,8 millones de euros para la digitalización del ciclo del agua urbana en Málaga, Sevilla, Cádiz, Córdoba y el Levante almeriense. En toda España se han repartido más de 300 millones de euros.

Entre las agraciadas para estas ayudas encontramos a la unión entre la Agrupación Empresa Municipal de Aguas de Cádiz (ACASA) y Chiclana Natural SA, las cuales recibirán una dotación de 7.955.524,05 euros.

El proyecto HidroGEN formaba parte del Plan de Innovación “Puerto Real +Ciudad”, está alineado con diferentes entidades relacionadas con GEN, entre otras, el Consorcio de Aguas de Zona Gaditana (CAZG) y el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) y tenía un importe de ejecución de 2.593.294,55 €. El proyecto, de haber contado con el apoyo del MITECO, debía extenderse hasta mediados de 2026.

Durante su presentación en Diciembre de 2023, desde el Ayuntamiento de Puerto Real se expuso que el mismo contaba con 17 actuaciones, para no sólo modernizar el ciclo urbano del agua en Puerto Real, sino digitalizarlo para hacerlo más eficiente y transparente de cara a la ciudadanía.

Tanto GEN como el Consistorio se mostraron, por entonces, convencidos que “en el momento actual de severa sequía, reducir el nivel de pérdidas y hacer sensible a la ciudadanía mediante la transparencia de los datos se antoja como un elemento fundamental para poder hacer frente a la sequía que afecta, especialmente, al sur de España”.

Para alcanzar sus metas, el proyecto HidroGEN había planteado diversas acciones, entre ellas, el despliegue de sensores que proporcionarían información sobre la calidad y conservación de las masas de agua, detectando vertidos y posibles fugas en la red. También se contemplaba la instalación de contadores digitales que permitirían la gestión remota y la telelectura de los mismos. Sin embargo, las actuaciones más ambiciosas del proyecto eran aquellas orientadas a la digitalización del ciclo urbano, que incluían la creación de un portal de datos donde la ciudadanía podría acceder tanto a sus datos de consumo particulares como a la información global a nivel de ciudad. Además, se pretendía dotar a la red de algoritmos de Inteligencia Artificial capaces de predecir o detectar fugas y consumos anómalos, anticiparse a posibles averías y reducir los casos de fraude.