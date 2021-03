Elena Amaya: “Delegado, no tome el pelo a la ciudadanía de Puerto Real”

“Si no es en este curso, porque ya no dé tiempo, será en el próximo, pero me resulta absurdo que el delegado niegue que van a eliminarlos, cuando la extinción de esos ciclos formativos está incluida en la propuesta de remodelación del Centro, como la ciudadanía puede comprobar”, ha espetado la alcaldesa, “a menos que lo que pretenda sea engañar a la población o tomarnos el pelo”.

Previous La Diputación de Cádiz destinará 144.722€ al tercer plan COVID-19 para Puerto Real