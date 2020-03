La Comisión Ejecutiva Provincial del S​indicato Unificado de Policía (SUP) de Cádiz, quiere denunciar “la precaria situación en la que los miembros de la Policía Nacional están llevando a cabo su labor en esta provincia de Cádiz”.

“La crisis sanitaria del COVID 19 ha dejado al descubierto la lamentable situación de la Administración Pública para afrontar una situación como esta, donde profesionales de una pieza que exponen su vida a diario carecen de los medios de protección más elementales”.

“Los medios materiales de autoprotección deberían ser el menor de los males que aquejaran a nuestros Policías, pero es un hecho la defectuosa provisión de algo tan elemental como mascarillas adecuadas (mínimo FFP2 o superior), hay pocas y de baja calidad, que lejos de servir para protegernos solo sirven para que , en el mejor de los casos, no extendamos aún más la pandemia. Nos dotan de mascarillas de cirujano o de otras de baja calidad, que solo previenen contra el polvo en suspensión o las alergias. No hay apenas monos de protección, y los que hay son de papel, que simplemente sirven para no contaminar la escena de un hecho delictivo, nunca para evitar el Covid 19. Los geles desinfectantes están agotados en casi todas las Comisarías, los contenedores biológicos para los elementos desechables brillan por su ausencia, con lo cual solo cambiamos de ubicación los elementos contaminados, no nos deshacemos de ellos adecuadamente y trasladamos los focos de contagio a dependencias policiales”, afirman desde el SUP.

“Estas medidas como las mascarillas, que son baratas, deberíamos utilizarlas una sola vez, ya que no son reutilizables, sin embargo la DGP nos dice hay que utilizarlas solo en casos de emergencia, que hay pocas y que no saben cuando van a poder proveernos, vamos que nos apañemos. Los policías hemos tenido, en muchos casos, que pagarlas de nuestro bolsillo para tener una mínima higiene”.

“Las dependencias policiales no se desinfectan y menos aún los vehículos policiales, nos dicen que tengamos higiene, pero no nos dan ni tan siquiera toallas desinfectantes para que no nos contagiemos entre nosotros. No pedimos más que haya un poco de respeto y dignidad para nuestro trabajo, sabemos sacrificarnos pero no debemos suicidarnos, y aún menos extender aún más la emergencia sanitaria”, añaden.

“Eso sí, el mismo Ministerio de Interior que no nos provee de medidas de autoprotección tiene el descaro de decirnos ​Los policías nacionales atenderán al principio de responsabilidad personal, adaptándose las medidas profilácticas adecuadas para cada situación. ​Así pues, encima, si nos contagiamos es culpa nuestra, y rematan la ​Orden del Ministerio del Interior de fecha 15/03/2020 diciendo que tenemos ​Derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo​, y que l​a DGP adoptará las medidas para que los equipos de trabajo sean adecuados para garantizar su seguridad y salud, ​para a continuación no dotarnos del material indispensable para hacerlo”.

Por último, “cuando pedimos que se preserve en el servicio ​personas especialmente vulnerables por razón de edad, enfermedad o tras haber superado un cáncer nos dicen que no se les puede excluir del servicio porque no se puede hacer de manera preventiva, estos compañeros que son los que ​sufran patología que pudieran verse agravadas por el COVID-19, en base a las recomendaciones dadas por el Ministerio de Sanidad​, se ven obligados a exponer su vida de manera clara, cuando en otros ministerios como el de Justicia son directamente excluidos del trabajo. (enfermedades crónicas graves, cáncer, inmunodeficiencia, etc)”.

“En estos casos nos dicen que se efectúe una re-adaptación del puesto de trabajo lo cual habida cuenta de que se ha habilitado a todos los funcionarios para la actividad operativa, es una paradoja: Todos a la calle, incluidos los enfermos, eso sí, si se mueren podrá ser considerado como acto de servicio”.

FUENTE: Comisión Ejecutiva Provincial del S​indicato Unificado de Policía (SUP) de Cádiz

