El PSOE critica que la Confluencia aún no haya presentado los presupuestos para 2025

Los Socialistas consideran que el gobierno de la Confluencia y Adelante Andalucía-Puerto Real, es incapaz de realizar unas cuentas que mejoren las aprobadas por el PSOE en 2023, que son con las que trabajan actualmente, que también fueron prorrogadas en 2024 ante la falta de presupuestos anuales de Aurora Salvador para este año que ahora finaliza.

El PSOE puertorrealeño ha querido criticar «la falta de trabajo y previsión en materia económica del gobierno de Aurora Salvador, que a las fechas en las que estamos, a punto de terminar el año, no haya sido capaz de presentar, ni siquiera, el borrador de presupuestos para el ejercicio 2025, lo que deja claro una vez más, que están cómodos con las cuentas prorrogadas que aprobamos los socialistas en mayo de 2023 durante nuestro gobierno y que, el equipo de gobierno actual es incapaz de mejorar».

“El año está terminando Aurora Salvador no ha hablado ni presentado un borrador de las cuentas para el ejercicio del 2025, el que es el documento más importante para un Ayuntamiento, ya que en el se plasman las propias políticas del gobierno local que mejorarían el municipio. Pues para Aurora Salvador y su equipo parace ser que no es tan importante ya que no han sido capaces de realizarlo” afirmo el portavoz Carlos Salguero.

Los Socialistas esperan que «la alcaldesa, Aurora Salvador, se ponga las pilas y comience a trabajar en serio en las cuentas para Puerto Real y, deje de lado las improvisaciones con las innumerables modificaciones presupuestarias que es lo único que traen a pleno y empiecen a trabajar en unas cuentas que son necesarias para el desarrollo del pueblo, finalizan los socialistas».