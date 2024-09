El PSOE critica la falta de obras en los centros educativos de Puerto Real durante el verano

El Partido Socialista (PSOE) de Puerto Real ha lanzado duras críticas al gobierno local de Aurora Salvador por “no haber realizado las obras de adecuación necesarias en los centros educativos de Puerto Real, como sí ocurrió el verano anterior”. “A pesar de haber externalizado el servicio de mantenimiento en julio, el equipo de gobierno ha justificado que coordinarán dichas labores ahora que el curso escolar ha comenzado y los alumnos ya están en las aulas”, señalan.

Según el PSOE, esta situación refleja una clara “falta de coordinación y programación del Gobierno de Aurora Salvador que afecta a los más pequeños de nuestro municipio, además de que en los perfiles oficiales del consistorio se intenta vender la mentira de cara a la ciudadanía de que se ha trabajado y actuado este verano en los colegios públicos de la Villa, cuando es notorio y palpable que no se ha realizado ningún tipo de mejora en muchos de los centros, por lo que nos lleva a preguntarnos si la primera edil no se entera de lo que ocurre en el municipio o si sus concejales le mienten o si la propia alcaldesa sabe que no ha hecho nada y engaña descaradamente a la sociedad”.

Para los Socialistas las declaraciones de Aurora Salvador en una radio son “completamente barbaridades y mentiras al tratarse de todo lo contrario a lo que ha sucedido durante el verano en los centros educativos, ya que únicamente desde su llegada a la alcaldía no se ha intervenido en los centros porque, recuerdan desde el PSOE, que cuando ellos gobernaban siempre que los niños y niñas estaban en su época de descanso se llevaban a cabo diversas mejoras”.

Además el Gobierno de Salvador, según el PSOE de Puerto Real, “no ha tenido reuniones con las directivas de los centros educativos para hablar de qué mejoras se tienen que acometer en cada colegio, por lo que, una vez más, el ejecutivo local está a ciegas y fuera de la realidad, de las necesidades más urgentes en un tema tan sensible”.

“Es inadmisible que se vayan a acometer mejoras, tal y como dice el Gobierno Local, ahora con los alumnos y alumnas ya en las aulas porque supone un peligro y distracción para quienes allí estudian e imparten clases, pero además de esto queremos exigir a Aurora Salvador y a su Equipo de Concejales que no mientan más a la ciudadanía ni utilicen los canales oficiales del Ayuntamiento para hacerlo porque la ciudadanía no puede ser tratada como analfabeta cuando son los propios padres y madres quienes son conscientes de la nula actividad de mantenimiento del consistorio para con los centros educativos puertorrealeños” finalizaron desde el PSOE.