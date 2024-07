El PSOE califica de “inconcebible” el estado de las playas de Puerto Real

El PSOE de Puerto Real ha denunciado el “lamentable estado de las playas del municipio, que llevan más de un mes abiertas al público”. Según los socialistas, “los escasos arreglos realizados por Aurora Salvador se han llevado a cabo con las playas ya abiertas a los bañistas”.

“Es inconcebible el estado en el que se encuentran las playas de Puerto Real, así lo hemos podido constatar desde el PSOE y es lo que numerosas personas, vecinas de nuestro municipio nos han hecho llegar, mostrando su enorme malestar, ya que incluso muchas de estas playas tienen desperfectos que son un auténtico peligro para los bañistas”, afirman desde el PSOE.

El partido también critica “los servicios de salvamento no cuentan con los medios apropiados para desarrollar sus servicios de protección a la ciudadanía , por lo que desde el PSOE, no dejan de recibir denuncias por parte de diversos vecinos y vecinas. Tanto socorristas como los servicios médicos no cuentan con electricidad en sus módulos de trabajo de algunas playas y tampoco se les ha dotado de un simple botiquín”.

Por ejemplo, “la playa de la Bocana, en el Río San Pedro, la han abierto al público bajo la única responsabilidad de la Alcaldesa, Aurora Salvador, y los ediles Virginia Mena, José Antonio Montilla y Antonio Gil, siendo ellos los responsables si en algún momento, esperemos que no, ocurriera algo, ya que esta playa no cuenta con ninguna autorización, ni de la Junta de Andalucía ni de los técnicos del Ayuntamiento para que esté abierta al baño, imponiendo únicamente su criterio sin importar el riesgo que puedan ocasionar a cualquier ciudadano que haga uso de ese espacio”, finalizaron desde el PSOE.