El Partido Popular de Puerto Real ha realizado balance del primer año de legislatura del gobierno de coalición del PSOE-AxSí en la localidad.

“Al cumplirse un año de este ayuntamiento de vacío existencial de la coalición del PSOE-AxSí, desde el PP no podemos más que dar un rotundo suspenso y hacer un balance totalmente nefasto y negativo a tenor de cómo se encuentra la población y del mal concepto en general que nuestros ciudadanos tienen de su ayuntamiento. Otro año perdido para este pueblo, de nuevo a la casilla de salida”.

“Un año da para mucho o para poco según se mire, pero poco ha cambiado en la ciudad y en la gestión. Se sigue gobernando sin presupuesto propio, ellos que tanto criticaron al gobierno anterior. Les recordamos que los presupuestos son una clave a tener en muy cuenta porque ese documento económico podrían ser ejemplo de por dónde va a ir cada concejalía, de que va aportar el gobierno de Elena Amaya que, por el momento en materia económica, sigue atado de pies y manos al escenario político de 2015; y para colmo, la pandemia, que ha mandado al traste todas la previsiones de ingresos y ha alterado todos los gastos, por lo cual el horizonte no es esperanzador”, apuntan desde la formación popular.

“Sobre el estado de la población, en lo que se refiere al mantenimiento de jardines, basta decir que ahí están, a la vista de todos, es la queja más generalizada en la vecindad. Si el mismo ayuntamiento reconoce ese problema ¿cómo de mal estará?”.

“Nada de la Edusi, la cual nos tememos que la perderemos, ni del nuevo campo de futbol, pero sí seguimos parcheando los existentes y gastando una cantidad ingente de dinero en el que no es nuestro. Un pueblo que casi vive de la Industria Naval y que el Equipo de Gobierno no se pronuncia de forma clara por el problema de los Astilleros de Puerto Real -no querrán molestar al Gobierno-“, matizan.

“Se monta un circo con el tema de la Dehesa de las Yeguas y por la actuación de la Junta, y nadie monta un circo por el tema del Pinar de Las Canteras, que desde hace tres años que salió ardiendo la zona de los tres Pinitos, aún siguen los lentiscos y arboles quemados sin quitar ni repoblar esa zona. Y qué decir de los terrenos de Entrevías, que en cualquier otro pueblo se le hubiese buscado una salida para estos terrenos y darle vida”, añaden.

“Un lugar a su juventud…y en su haber, las macetas de la señora alcaldesa en la calle de La Plaza, todas secas, sin plantas, las mitad destrozadas; y los planes de empleo -estos ya venían encarrilados del pasado gobierno-, doce meses en los que han cambiado muchas cosas y no ha cambiado nada, resulta muy complicado encontrar algo que avale la gestión municipal”.

El Partido Popular lamenta que “lo único que funciona bien son los enchufes de gente cercana a ellos; ahí están los asesores, algunos de ellos fantasmas”.

“En cuanto a la otra parte del gobierno, AxSí, están en su papel de siempre: arrogancia y escaparate, o lo que es lo mismo, muchas fotos y mucha prensa pero de gestión nada de nada; ni Real Carenero, ni Horno del Gallinero…todo abandono total, ni siquiera ninguna respuesta a la brecha digital de nuestro alumnado durante el confinamiento. En fin, mucha arrogancia y poca política: si el futuro prometedor tiene que venir de la mano de estas personas, arreglado está Puerto Real”.

“Desde el Partido Popular nos congratulamos en su momento que nuestro pueblo dejara de estar gobernado por la extrema izquierda, que durante toda una legislatura mantuvo a Puerto Real sumido en un total abandono. Podemos ha sido un freno para el progreso de la ciudad. Ahora bien, ¿hemos pasado de un gobierno de ilusos a un gobierno de embusteros?”

“Los dos partidos gobernantes han mentido en reiteradas ocasiones al pueblo de Puerto Real, ¿es esto lo que los puertorrealeños/as nos merecemos?”, finaliza la formación popular.

FUENTE: PP Puerto Real

