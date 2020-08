Alonso Romo Secretario del Partido Popular de Puerto Real, ha denunciado los problemas de los habitantes del Marquesado una vez visitada la zona y hablar con muchos de sus vecinos y vecinas, asegurando que “dicha barriada no cuenta con las prestaciones básicas necesarias”.

“Las carencias en materia de servicios públicos, gestión municipal como la recogida de residuos, mantenimiento de alcantarillado, atención de zonas verdes… los probables y no deseados problemas con la llegada de las lluvias, aparición de plagas de insectos y roedores…”.

Romo afirma que “otra de las muchas reivindicaciones de los vecinos es la mala situación de los carriles, la necesidad de mejorar la vigilancia policial para evitar el vandalismo y los robos y el deterioro de la red de saneamiento. El gobierno municipal está ignorando continuamente los problemas que estos puertorrealeños están teniendo y espera que se solucionen solos”.

“Otro de sus muchísimos problemas -apunta Romo- sobre todo del medio centenar de familias que viven en esa zona, es que están aún pendientes de la regularización de sus viviendas. Actualmente carecen de luz y de agua potable”. Es por ello que piden que se actúe de inmediato en el lugar para garantizar los servicios mínimos. “Son familias con niños pequeños y esta situación no se puede alargar”, pidiendo así desde la formación popular tanto una “resolución administrativa como que se cuente con lo mínimo para tener una vida digna. Esto es tercermundista”.

El Partido Popular asegura que “no es justo que lleven meses esperando que se eliminen las hierbas y matojos de la vía pública, que las alfombras de goma del parque infantil lleven meses esperando que las peguen para así poder evitar accidentes. La recogida de basura brilla por el servicio insuficiente que presta, así como los contenedores de residuos que la mayoría están rotos e inservibles, también carecen de contenedores de reciclaje. En estas barriadas rurales aún no se puede reciclar y los sistemas de apertura de dichos contenedores no funcionan, así que esos recipientes están todo el día abiertos con la falta de higiene y olores que eso acarrea, así como el inexistente desbroce”.

“Las últimas farolas de la barriada están sin tapas, al descubierto, con el consiguiente peligro de electrocución de cualquier persona, una responsabilidad muy grave. Algunos carriles, por no decir la mayoría de ellos, están intransitables, porque entre otras cosas llevan más de tres años sin arreglos de ningún tipo, en abandono. El concejal delegado de este tema espera que ocurra un milagro y todo quede arreglado”.

Los populares puertorrealeños también denuncian, que, “tras alquitranar la explanada del bar la Parada y la calle Canario aún siguen esperando que el Ayuntamiento pinte las líneas de aparcamientos”.

Romo puntualiza que “muchas de estas cuestiones son un problema de falta de auténtica voluntad política, puesto que no se necesita una gran inversión para la solución de todos estos problemas que son para los vecinos, aunque no de la alcaldesa. Los vecinos están cansados de promesas del actual gobierno municipal, lo que quieren después de casi año y medio de gobierno, más de un tercio de legislatura, no son más promesas, dado que ya no estamos en campaña electoral sino gestión y soluciones reales y prácticas”.

Finalmente el Secretario Popular quiso reclamar atención para los vecinos de El Marquesado, recordando al Ayuntamiento de Puerto Real que “El Marquesado también existe”, instando al equipo de gobierno a “que se bajen del limbo y se pongan a resolver problemas”.

FUENTE: PP Puerto Real

