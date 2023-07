El PP de Puerto Real anima a votar a Pedro Gallardo el próximo 23 de Julio

Vicente Fernández, Presidente del Partido Popular en Puerto Real y Concejal en el Ayuntamiento de la Villa, ha querido animar a los puertorrealeños para que el próximo 23 de Julio, día en el que se celebran las Elecciones Generales, se vote por Pedro Gallardo, candidato que encabeza la lista por Cádiz al Congreso de los Diputados por los Populares. Fernández, quiso recordar que Gallardo es “un vecino de Puerto Real, como tú”.

“El próximo 23 de junio tenemos Elecciones Generales. Nos jugamos mucho en toda España y nosotros, los puertorrealeños, tenemos la suerte que el número uno por la provincia de Cádiz, en la lista del Partido Popular para elegir como Presidente del Gobierno Central a Nuñez Feijo, es un vecino como tú, Pedro Gallardo Barrera”, explica Fernández.

“Pedro Gallardo, un puertorealeño por los cuatro costados, es una demostración de trabajo, perseverancia, humildad, inteligencia y experiencia. Se puede decir que es un fruto de nuestra tierra, es un dirigente agrícola conocido no solamente en Andalucía, sino en toda España y en Europa. Es un gran defensor, por su dedicación desde muy joven, de un sector denostado, el agrario y el rural, sector fundamental para Andalucía, y que con él no se olvidará Madrid, como ha estado en estos cuatro años con un Ministro cordobés, Luis Planas, que se le olvidaba Córdoba y Andalucía cada vez que salía por Desdepeñaperros. Con Pedro Gallardo tenemos asegurado una voz en defensa de Puerto Real y la Bahía de Cádiz”, asegura.

“Es el momento de que haya un Gobierno en España con un presidente que gobierne para todos, sin sectarismos, con sentido común, que acabe con la mentira institucionalizada de Pedro Sánchez. Si alguien lo duda que diga uno de sus secretos, ¿por que cambio la postura del Sahara?, no lo ha dicho en el Congreso de los Diputados, no lo dijo en el cara a cara de atresmedia con Feijo. Ni siquiera le importó que todos los partidos en el Congreso le votaran en contra de ello, salvo el PSOE, por supuesto. ¿Esa es su concepción de la democracia o de la sede de soberanía nacional?. Por ello, es el momento y pido a los votantes antiguos puertorealeños de los partidos de ciudadanos y de Andalucía por Sí, que no se presentan en estas elecciones, que voten a Pedro Gallardo, a Núñez Feijo como Presidente. Igualmente, para crear un gobierno que no necesite pacto les pido que reflexionen, sobre esto, a los votantes del PSOE y de Vox. Es el momento de un voto consciente, por Andalucía, España y una Humanidad en Paz”, finaliza.

FUENTE: PP Puerto Real