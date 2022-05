El nuevo cupón de la ONCE deja más de un millón de euros en Puerto Real

Márquez ha afirmado que jamás había imaginado que pudiera dar un premio de esta envergadura en un año de trabajo como vendedor. “Tengo dos clientas que siempre me dicen que lo voy a dar algún día, nunca se sabe, pero no pensaba que fuera a ser tan pronto”, ha dicho.

Según ha indicado la ONCE en una nota, Márquez es vendedor de la ONCE desde hace un año y precisamente este lunes había firmado en la sede de la Organización de Cádiz la prórroga de su contrato por un segundo año después de haber estado de vacaciones desde el pasado 21 de abril, coincidiendo con la comunión de su hija. José María vende en el kiosco de la Plaza Carlos Cano (Barriada del Nazareno) en la calle La Plaza.

Previous Los menores infractores de Puerto Real podrán cumplir las medidas judiciales en el municipio