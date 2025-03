El I Circuito Diputación de Cádiz de Vela arranca este fin de semana en aguas de Puerto Real

Este fin de semana da comienzo en aguas de Puerto Real el I Circuito Diputación de Cádiz de Vela con la celebración de la primera de las cuatro pruebas que lo componen: el Campeonato Provincial de Optimist, puntuable para las flotas de Sevilla y Cádiz.

La competición, organizada con el respaldo de la Diputación de Cádiz por el Club Náutico El Trocadero de Puerto Real en colaboración con la Federación Andaluza de Vela, reunirá a más de medio centenar de jóvenes regatistas en las categorías Sub 13 y Sub 16, con trofeo para los primeros clasificados masculinos y femeninos; en esta regata también se admite la participación de la categoría Sub 11, adscrita al cuadro de la Sub 13.

El campeonato provincial es una regata clasificatoria para los campeonatos autonómicos y contará con la participación de regatistas de distintos clubes náuticos de las provincias de Sevilla y Cádiz. A lo largo del fin de semana están previstas seis pruebas, que se distribuirán en función de las condiciones meteorológicas.

Los aficionados a la vela y familiares de los regatistas podrán seguir el desarrollo de la competición desde el paseo marítimo de la Villa de Puerto Real, por lo que el evento se convierte en una gran oportunidad para acercar este deporte al público general. La entrega de trofeos a los ganadores y ganadoras se celebrará el domingo tras la finalización de las pruebas.

El I Circuito Diputación de Cádiz de Vela continuará con su segunda cita provincial en Sanlúcar de Barrameda los días 17 y 18 de mayo. Posteriormente, la competición se trasladará a La Línea de la Concepción los días 14 y 15 de junio, para culminar el 13 de octubre en El Puerto de Santa María.

Con la creación de este circuito, la Diputación de Cádiz consolida su compromiso con el impulso de la vela y el deporte náutico en la provincia. Gracias a su apoyo, jóvenes deportistas tienen la oportunidad de competir en un marco de excelencia y proyectar su talento a nivel autonómico y nacional, reforzando la tradición y el prestigio de Cádiz como referente en la vela.

FUENTE: Diputación de Cádiz