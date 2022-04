El Hospital de Puerto Real, galardonado con una beca nacional que reconoce las iniciativas para mejorar el diagnóstico de la infección por VIH

Según ha explicado Romero, “la intención de este programa es la de refrescar conceptos y ampliar el conocimiento en estas patologías, cuya prevalencia en nuestro medio es aún muy elevada”. A su juicio, “el hecho de que haya aún un número tan elevado de pacientes sin diagnosticar tiene implicaciones determinantes en el control de la pandemia, ya que quien no sabe que tiene la infección sigue siendo una fuente de contagio mientras no reciba tratamiento, y en la salud del propio paciente, ya que casi el 50% de los pacientes que se diagnostican de infección por VIH lo hacen en una fase tardía e inmunodeprimidos”.

