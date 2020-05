La alcaldesa Elena Amaya ha querido poner en conocimiento de la ciudadanía que desde el Ayuntamiento de Puerto Real se está trabajando a pleno rendimiento para que la ciudadanía pueda disfrutar en los próximos días de las playas del municipio en óptimas condiciones, conforme a las directrices marcadas por la Junta de Andalucía mediante Decreto-ley 12/2020, de 11 de Mayo, por el que se establecen medidas urgentes y extraordinarias relativas a la seguridad en las playas ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).

Tal y como informa el teniente de alcaldesa de Medio Ambiente, Carlos Salguero, “entre las medidas que todos los Ayuntamientos debemos adoptar se encuentra la de redactar un Plan de Contingencia en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del referido Decreto-Ley, es decir hasta el 11 de junio”.

Este Plan de Contingencia deberá recoger, entre otras las siguientes cuestiones: aforo máximo permitido, delimitación horaria, especificación de los accesos a la playa así como de salida, indicaciones mediante cartelería sobre medidas específicas del uso de la playa así como de las medidas preventivas y de seguridad, regular el acceso escalonado al aparcamiento, habilitación de zonas accesibles para personas con movilidad reducida y mayores de 65 años, se indicará asimismo la prohibición del uso de las duchas, y los aseos se usarán en caso estrictamente necesario.

Asimismo y mediante Decreto-Ley 13/2020, de 18 de Mayo, se dicta un Decálogo de Recomendaciones para la protección de la salud para la apertura de zonas y aguas de baño en Andalucía, que será expuesto al público para general conocimiento de la ciudadanía.

En este decálogo se recogen entre otras recomendaciones la de intentar no permanecer más de cuatro horas en la playa en horario de mañana o de tarde para evitar aglomeraciones, mantener la distancia de seguridad, ducharse antes de ir a la playa y al llegar de la misma, planificar la visita a la playa adecuadamente, mantener la higiene de manos, evitar tocarse las manos, nariz y boca, no tragar agua, no compartir objetos como útiles de juego y tener una actitud responsable colaborando con el cumplimiento de las medidas de protección adecuadas para cuidar nuestra salud.

Por último indicar que en los últimos años las playas se abrían al público el 15 de junio, pero según explica la alcaldesa “este año nuestra intención, y así estaba contemplado en el Plan de Playas, era abrirlas con todos los servicios de salvamento, socorrismo y primeros auxilios el día 1 de junio pero, debido al Estado de Alarma y a las medidas que estamos obligados a adoptar por los Decretos-Leyes mencionados nos vemos obligados a posponer la fecha de apertura de las mismas, velando de este modo por la seguridad de toda la ciudadanía”.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

