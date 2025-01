De Vuelta presenta su nuevo disco ‘Óyeme bien’

De Vuelta presentará ‘Óyeme bien’, su nuevo disco, el próximo sábado 29 de marzo en el Teatro Principal de Puerto Real a partir de las 20.30 h.

De Vuelta es un proyecto del compositor, guitarrista y periodista ourensano Luis Fernández Delgado. Con una dilatada trayectoria musical a sus espaldas, acaba de publicar su nuevo disco ‘Óyeme bien’.

El cd incluye nuevo material en su estilo característico –rockpop soul mayormente en español– y cuenta con la participación de prestigiosos músicos del panorama español y de su banda, entre los que se figuran Pablo Navarro (musical We Will Rock You), Manu Clavijo (Miguel Ríos Black Betty Trío), Mark Janipka (Loquillo, Antonio Vega), Garrett Wall (Track Dogs), Pablo Martín (La Tercera República) y Jesús Flores (All Around Folks-Bluetown), así como aportaciones de músicos nacionales de altísimo nivel (José María Guzmán, de CRAG).

De Vuelta, que en 2024 cumplió el décimo aniversario de su creación y cuenta ya con cinco discos– ha actuado ya con gran éxito en muchas salas de renombre: Clamores, Jazzville, Teatro Principal, Teatro Alfil, Berlin, Jam Session, ElCercano y, por supuesto, Clamores.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real