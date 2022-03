Antes de construir una casa es importante verificar si cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente. En términos generales, no se puede edificar sobre un terreno rústico. Sin embargo, puede darse el caso que se haya hecho una construcción en un lugar con estas características, a pesar que se trata de algo ilegal. En tal caso, ¿cómo se legaliza una casa en terreno rústico? Veamos.

Aspectos generales sobre las casas en terrenos rústicos

Como ya mencionamos, en los terrenos rústicos no está permitido realizar construcciones. La gravedad de hacerlo se percibe claramente puesto que se considera un delito. De hecho, el Código Penal, en el artículo 319, establece penas de entre 1 y 3 años por incurrir en este delito, además de multa de entre 12 y 24 meses. Adicionalmente, para rescindir el daño se prevé la demolición de la construcción, con la finalidad de regenerar el terreno a su estado original. Además, en caso que aplique, se impondrá el pago de indemnizaciones. Esto enfatiza la importancia de regularizar un terreno rural lo más pronto posible.

Ahora bien, existen algunos factores que pudieran interpretarse como señal de que una construcción se encuentra en un terreno regularizado. Sin embargo, aunque es adecuado que cuente con cada uno de estos aspectos, aún podría encontrarse que está sobre un terreno rústico. Por ejemplo, el pago del IBI es aplicable tanto a los inmuebles regularizados como los ilegales; por lo tanto, el hecho que exista comprobantes de pago de dicho impuesto no significa que no haya problemas con el terreno. Algo similar ocurre con la escritura y con el Registro de Propiedad, pues esto solamente indica la titularidad del terreno, pero no autoriza en automático que se pueda construir en ese lugar.

En vista de lo anterior, ¿cómo podemos saber si un terreno en particular está regularizado o no? El factor clave es si alguna vez contó con la licencia de primera ocupación o, en su defecto, la cédula de habitabilidad, que era como se le denominaba anteriormente. Si no es el caso, significa que se trata de un terreno rústico y qué será necesario legalizar la casa.

Cómo se legaliza una casa

En este punto, vale la pena destacar que solamente es posible legalizar una casa que haya sido construida en un terreno rústico en caso que el terreno reúna los requisitos para ser habitable. En caso contrario, no será posible legalizar la casa.

Ahora bien, si el terreno es viable para construir casas será necesario consultar con el ayuntamiento sobre los requisitos específicos en la zona. Cabe destacar que el procedimiento varía entre cada localidad, por lo que no se puede iniciar el proceso sin antes consultar a la administración correspondiente.

Aún así, existen muchos requisitos que son aplicables a todos los casos, pues la normativa vigente así lo estipula. Por ejemplo, algo indispensable para realizar la legalización es contar con el levantamiento de los planos y un proyecto técnico de legalización. Y, como puede deducirse, para elaborar ambos documentos se requerirán los servicios de un arquitecto especializado.

Posteriormente, se procede a solicitar la licencia de legislación. Entonces, el ayuntamiento realizará algunas revisiones responderás a la solicitud presentada. En caso que la respuesta sea positiva, deberán pagarse los impuestos aplicables antes de su aprobación. Finalmente, se realiza un trámite de registro en una notaría, concluyendo el proceso de regularización.

Como puedes notar, se trata de un trámite realmente sencillo. Realizarlo te permitirá construir en lugares con vistas hermosas, como en un terreno en Puerto Real, en Cádiz. Allí, podrás disfrutar de lugares tranquilos, en una finca con alrededores agradables. Para acelerar el proceso, busca tu asesoría fiscal.

