Colocadas las vigas de la pasarela que unirá el Trambahía con el polígono Tres Caminos

Esta pasarela da sentido a la parada de Tres Caminos del tranvía, situada en el tramo interurbano del recorrido, en una zona de marismas y suelo no urbanizable protegido entre Chiclana de la Frontera y San Fernando. La actuación completa es de 411 metros de longitud, con una anchura del vial de 3,5 metros e incluye la vía de acceso a la parada de Tres Caminos, que discurre en paralelo a la vía de servicio de la CA-33 en la margen izquierda de la autovía; así como el acceso al viario del polígono por la calle Calamar en la margen derecha de la autovía. Esta estructura tiene once vanos de tres tipos diferentes, apoyados sobre pilas realizadas in situ y cimentadas mediante pilotes.

