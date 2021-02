Cisneros (Cs): “El Delegado de Educación es una persona comprometida con Puerto Real”

El concejal de Ciudadanos en Puerto Real, Guillermo Cisneros, ha querido hacer valoración de la gestión de su partido para que el CEIP Río San Pedro pueda tener en breve espacio de tiempo la obra para sustituir la instalación eléctrica de más de treinta años de antigüedad.

Cisneros ve así atendida su petición “a la Delegación Provincial de Educación para que se agilicen los trabajos necesarios de modernización del sistema eléctrico en el Colegio de Educación Primaria Río San Pedro”.

Tal como se anunciaba en prensa la semana pasada, el delegado de Educación para la provincia de Cádiz, Miguel Andreu, confirmaba que antes de Semana Santa comenzarán los trabajos para reparar los daños eléctricos que se vienen reclamando, por parte de diversos colectivos del Río San Pedro. Guillermo Cisneros, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Puerto Real, así se lo ha transmitido en reiteradas ocasiones al delegado de Educación “siendo la más reciente el pasado 9 de febrero, en una conversación telemática, para hacerle llegar la denuncia de la plataforma vecinal y el AMPA del Río San Pedro y, finalmente las obras comenzarán en pocas semanas”.

“Nuestra obligación es transmitir a los gobernantes las reclamaciones de la ciudadanía, y siempre he intentado ser un puente entre el gobierno de la Junta y el pleno de la corporación local a la que pertenezco, el Delegado de Educación es una persona comprometida con Puerto Real, no tuve la menor duda en el interés que mostraría por solucionar este tema lo antes posible”, afirmó Cisneros. “Unas obras, por cierto, reclamadas desde hace años y que no obtuvieron respuesta en anteriores legislaturas”, finaliza.

