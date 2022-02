Celia Ruiz presenta su nueva gira de conciertos por toda España

Este nuevo single sigue presentando a una Celia más madura y con un sonido y un estilo muy definido. Tanto “Five” como sus anteriores “Oceans”, “Crazy” y la nueva versión de “Control” marcan el estilo inconfundible de su música contemporánea y atemporal, que junto con su álbum “Don’t let me fall” hacen de Celia Ruiz una artista única.

