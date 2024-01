AxSí Puerto Real espera una mejor 2024 en empleo y educación

Los concejales andalucistas en el Ayuntamiento de Puerto Real junto a militantes del partido ofrecieron una rueda de prensa acompañada de un desayuno con los medios de comunicación para hacer balance político de lo que ha sido el año 2023 en Puerto Real, así como para anunciar las líneas de trabajo que establecerán de cara al 2024.

El portavoz andalucista, Alfredo Fernández, valoró positivamente el hecho de que las pasadas elecciones del 28 de mayo en Puerto Real proporcionaran cuatro concejales a AxSí “con casi tres mil votos de nuestros vecinos seguimos con fuerza en el Pleno del Ayuntamiento, manteniendo vivo el andalucismo y con un equipo renovado trabajando desde la oposición para defender los intereses de los puertorrealeños y puertorrealeñas”.

Por otro lado, Fernández recordó el compromiso cumplido que firmó ante notario en la campaña electoral de dejar gobernar el Ayuntamiento a la lista más votada, “volvimos a demostrar que no estamos aquí por un sillón y no íbamos a plantear ningún pacto, el único acuerdo que nos interesa es el de las medidas que Puerto Real debe poner en marcha sobre el modelo de ciudad que defendemos”. Al mismo tiempo, el concejal de AxSí quiso destacar que “muy a nuestro pesar, Aurora Salvador ha mirado incomprensiblemente a la derecha para aprobar la mayor subida de sueldos de la historia del Ayuntamiento y eso ha sido un punto de inflexión que no podemos dejar de recordar”.

En ese mismo sentido, los Andalucistas volvieron a tender la mano al Equipo de Gobierno de la Confluencia de Izquierdas y Adelante “porque es la única opción para que el mandato en minoría de Aurora Salvador mire hacia la izquierda y que se traduzca en progreso para Puerto Real, desbloqueando asuntos pendientes en lo que se refiere a nuestros servicios públicos, la industria, en materia educativa, deportiva…”.

En lo que se refiere a la organización del partido, Alfredo Fernández anunció que el primer trimestre de 2024 será el momento de reformar la Coordinadora Local de la formación política, órgano que lidera el andalucista desde septiembre de 2020. “Tenemos un gran equipo de hombres y mujeres militantes de base para seguir impulsando el proyecto andalucista, dando paso a otros compañeros que aporten en positivo a la organización”, afirmó Fernández ante parte de la militancia del partido que acudió al desayuno, recordando además que “tenemos un compromiso por delante de consolidar el andalucismo, necesitamos seguir creando conciencia para alcanzar un verdadero poder andaluz que nos ponga al nivel del resto de territorios del Estado”.

Finalmente desde Andalucía Por Sí esperan de forma optimista “un 2024 en el que las oportunidades de empleo crezcan en el municipio, teniendo siempre presente nuestro principal eje económico como es la industria, defendiendo la recuperación de suelo industrial para su desarrollo, sin olvidar tampoco las necesidades en materia educativa como la construcción de la segunda fase del colegio de Casines, el mantenimiento de nuestros colegios, que la Facultad de Educación se quede en la localidad, la mejora de las instalaciones deportivas municipales, el fomento del ocio, la cultura y el refuerzo de los servicios públicos destinados al embellecimiento urbano para que de una vez por todas Puerto Real luzca como se merece”, finalizaron los andalucistas.

FUENTE: AxSí Puerto Real