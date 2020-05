Partidos como Adelante Cádiz, Andalucía Por Sí y Partido Popular, todos ellos con miembros en Puerto Real, han criticado duramente la campaña lanzada desde la Diputación de Cádiz y el PSOE a cuenta del reparto de mascarillas de la institución por la provincia.

“Es mezquino hacer política de la necesidad y desesperación, y es indigno y podría ser delictivo apropiarse de la gestión y el dinero público de una administración”, expone Joaquín Bellido. “Es indignante que se utilice la necesidad, el miedo y la incertidumbre que ha desatado el virus que estamos padeciendo para hacer política. Es absolutamente despreciable que un partido se adueñe de un reparto de material sanitario público realizado desde una institución. Y roza lo delictivo este tipo de actitudes propias de partidos sin escrúpulos que entienden las administraciones como meras pantallas para utilizar y manipular sus recursos al antojo de los intereses de un partido”, explica claramente el coordinador nacional de AxSí, Joaquín Bellido.

Una nota, la de los Andalucistas, aplaudida por parte de los integrantes del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puerto Real, y que se tildó de “vergonzosa, bajuna y zafia” por parte de la formación andalucista.

“Quieren sacar rédito político”

Por su parte, el Presidente del Partido Popular de Puerto Real, Vicente Fernández, critica que “tras un mes sin hacer nada, ahora quieran sacar rédito político de una tragedia como es la del Covid-19”. Reclama que “se pague el dinero del Fondo Social del Gobierno que la Junta adelantó la semana pasada para ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y entidades locales y que Irene García tiene paralizado”

Fernández, ha indicado que , “el Gobierno andaluz en Cádiz, ha sido el que ha hecho un gran esfuerzo desde el principio de la crisis para facilitar todos los medios necesarios, ante la tardanza e incapacidad del Gobierno de España, para que todos los trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio, hayan recibido en este tiempo teniendo que ser la Junta quien haya hecho, en cinco repartos, la distribución de 72.700 mascarillas y 8.070 guantes, muchos de ellos a la propia Diputación para su reparto entre municipios de menos de 20.000 habitantes

El Popular ha pedido al PSOE que tome ejemplo de la actitud de colaboración, unidad y respeto institucional que está demostrando el presidente de la Junta de Andalucía ante el Gobierno de España y que “antes de reclamar lealtad a los demás pregone con su actitud” y no con “campañas burdas que dejan en mal lugar a las instituciones públicas en una época de crisis sanitaria como la que vivimos”.

Por otro lado el Presidente Popular le sugiere a la señora Alcaldesa, “que se enfade, con las necesidades que están pasando muchos colectivo de la localidad, se enoje por las familias que no tienen que llevar a sus hijos a la mesa, y que se indigne por la total inoperancia que ella y su equipo están demostrando. Pero no se enfada cuando la Junta de Andalucía ha ingresado en las arcas municipales de Puerto Real, 143.736.19.-Euros, aun sin haber recibido el dinero del Gobierno de la Nación. Pero no se enoja con la diligencia de la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, con los Ayuntamientos de la provincia, así como su agilidad y predisposición para que todos los municipios tengan ya el dinero para hacer frente a la emergencia social provocada por la pandemia del coronavirus”.

“Indecente” propaganda electoral

Por último, el grupo provincial Adelante Cádiz ha lamentado la campaña en redes sociales del PSOE que “sin ningún pudor” explica que los socialistas, desde la Diputación de Cádiz, han repartido mascarillas a los distintos municipios de la provincia de Cádiz. “Nos parece una vergüenza la apropiación que desde siempre ha hecho el PSOE de todas las instituciones donde gobierna pero, en esta situación de pandemia mundial por el COVID19, hacerlo ahora es totalmente indecente”. Para el grupo provincial, “esto demuestra su forma de considerar a las administraciones públicas: sus cortijos”.

Desde Adelante Cádiz apelan a la responsabilidad de la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García – también secretaria general del PSOE de Cádiz- para que corte de inmediato esta campaña de “burda” propaganda “y deje de utilizar la Institución para sacar rédito político con los recursos públicos que son de todas y todos los gaditanos”. “Es inadmisible”.

La formación considera que “el bipartidismo sigue utilizando los mismos métodos”, puesto que “tan despreciable fue que el PP de Jerez incluyese su logo en las cajas de mascarillas y monos que donó, por ejemplo, como esta campaña del PSOE de Cádiz”.

Así las cosas, el grupo de Adelante en la Diputación de Cádiz ha exigido al PSOE de Cádiz la retirada de esta campaña y que el Gobierno provincial se dedique a que ningún pueblo de la provincia y, sobre todo, las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, tengan mascarillas y demás elementos de seguridad.

FUENTE: AxSí, PP Puerto Real y Adelante Cádiz

