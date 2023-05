Aurora Salvador (Confluencia) gana las Elecciones Municipales 2023 en Puerto Real

Puerto Real ha hablado. Este 28 de Mayo de 2023, la ciudadanía decidió quiénes serían sus próximos 21 concejales en el Ayuntamiento de Puerto Real. Aurora Salvador y la Confluencia de Izquierdas han sido los ganadores de estos comicios tras el recuento total de mesas escrutadas (52).

Un total de 33.739 personas estaban llamadas a votar este domingo para elegir el devenir de la Villa. Desde las nueve de la mañana, los distintos colegios electorales repartidos por las diferentes zonas de Puerto Real se llenaron de personas, aunque finalmente la participación cayó levemente hasta el 55,51% (56,61% en 2019) para un total de 18.729 votos, de los cuales 18.453 fueron válidos, 374 en blanco y 276 nulos.

La noche nos dejaba varios titulares con estas cifras: La clara victoria de Aurora Salvador con la Confluencia de Izquierdas; la pérdida de escaños del PSOE; el descalabro de Podemos; y la entrada de PP (2) y VOX (1) en la Corporación Municipal 2023-2027.

Ahora Aurora

Cercanas las diez de la noche, la sede de Izquierda Unida en la Calle de la Plaza se convirtió en un hervidero de alegría y júbilo, a sabiendas que Aurora Salvador encabezaba los resultados desde los primeros recuentos, llegando a contar con casi nueve escaños. Una vez se contabilizaron el 100% de los votos, Salvador pudo celebrar con los suyos la alegría de haber vencido en los comicios. La actual concejal de Izquierda Unida también lo hizo en las pasadas elecciones con Unidas Podemos.

La Alcaldable de la Confluencia de Izquierdas para la Gente agradeció a todos los votantes su participación en la jornada electoral, aunque “esperaba más votante porque somos lo más cercano a los vecinos y vecinas. Si no han ido a votar, es porque algo no estamos haciendo bien. Eso lo tenemos apuntado”.

“Estamos muy contentos y satisfechos por el trabajo que hemos hecho, aunque por otro lado estamos tristes, yo personalmente, porque la Confluencia buscaba la unión de la gente de izquierdas, no hemos conseguido que toda la gente de izquierdas esté aquí”, declaró Salvador en clara alusión a la no presencia de Podemos en el Ayuntamiento de Puerto Real durante la próxima legislatura.

“Nos lo tenemos que hacer mirar y pensar, porque en cuatro años nos podremos lamentar mucho más de lo que ahora estamos haciéndolo”, explicaba la ganadora de las Elecciones Municipales ante la entrada de PP y VOX en el Consistorio.

“Estamos contentos pero muy prudentes. Hace ocho años ganamos las elecciones con Unidas Podemos pero no gobernamos. Estamos satisfechos, pero con mucha prudencia”, se mostraba ante la posibilidad pactos de otras formaciones ante su victoria con tan solo ocho concejales. Salvador se mostró emocionada por el apoyo de su familia, y se prepara para “mañana ir al Hospital de Puerto Real a trabajar en las urgencias, porque hasta el día 17 no se sabrá quién gobernará”.

Satisfacción en Andalucía Por Sí

Los primeros en felicitar a Aurora Salvador personalmente en su sede de la Calle de La Plaza fueron los miembros de Andalucía Por Sí, con Alfredo Fernández a la cabeza. “Nos hemos personado para darle la enhorabuena y le hemos trasladado mi disposición de mano tendida para cualquier cuestión que quieran hablar de aquí en adelante”, señaló Fernández.

Asimismo, el Candidato Andalucista también mostró su “pesar por la entrada de la derecha en el Ayuntamiento”. “Esto nos invita a reflexionar de aquí en adelante todos los posicionamientos políticos que provoquen el retroceso para los ciudadanos de Puerto Real”, apuntó. “Estamos satisfechos de mantener los resultados en el Ayuntamiento de Puerto Real. A seguir trabajando y darle la enhorabuena a mis compañeros de la lista. Estoy orgulloso y contento. Espero que el futuro de Puerto Real sea próspero”, finalizó.

Asimismo, y en declaraciones a Puerto Real Hoy, Fernando Boy, que hasta hace pocos meses fuera Concejal de Deportes, también anunciaba su adiós a la política en activo tras estos resultados.

Podemos se queda sin representación

La desolación en la izquierda puertorrealeña llegaba de la mano de Podemos. Su candidata, Ascen Ruiz, se quedaba sin representación en el Consistorio y perdía los dos concejales que había mantenido durante gran parte del recuento de votos.

Desde la formación morada felicitaron a Aurora Salvador por su victoria, mostrando también su tristeza al no haber conseguido la mayoría absoluta. Asimismo, Ascen Ruiz presentó su dimisión como responsable provincial a la secretaria autonómica.

Alegría en el PP

Vicente Fernández, Presidente del PP en Puerto Real, ha visto recompensado sus ocho años al frente de los Populares de la Villa con dos asientos en el Pleno. El PP vuelve ocho años después al Consistorio y lo hace con la misma fuerza con la que lo dejó. Fernández se mostraba contento y lo celebraba con todo su equipo que le ha acompañado durante estas últimas semanas.

VOX trabajará desde la oposición

La candidata a la Alcaldía de VOX, Milagros Gómez, se mostró contenta por los resultados de su partido, que duplicó los votos conseguidos en los comicios anteriores por Encarnación Armario. “Hemos crecido y nos hemos consolidado en Puerto Real duplicando los resultados. No obstante, no es un día de celebración, porque nuestro objetivo era que las políticas socialistas fueran desterradas y no lo hemos conseguido. Todo lo malo para Puerto Real es malo para VOX. Desde ahora nos comprometemos a trabajar muy duro desde la oposición. Seguiremos siendo igual de claro y demostraremos que votar a VOX es un voto seguro para defender nuestras ideas. Nos entregaremos a ello en cuerpo y alma durante cuatro años”, señaló Gómez.

Adelante Andalucía entra con el apoyo del Rio San Pedro

El Candidato de Adelante Andalucía, Antonio Gil, ha agradecido “el apoyo de los votantes, especialmente de la barriada del Río San Pedro, donde el éxito ha sido abrumador, siendo el pilar fundamental del logro del único concejal de izquierda andalucista que estará en el Ayuntamiento, con la pena de que por un puñado de votos no haya podido ser 2, quedándose Rocío Castaño a las mismas puertas”.

Desde Adelante Andalucía, han felicitado “a la Confluencia de Izquierdas y a su candidata Aurora Salvador como el partido más votado, enviando un fuerte abrazo a la militancia de Podemos por su no presencia en la próxima legislatura. Asimismo, Antonio Gil lamentó “profundamente la irrupción de la extrema derecha en el Consistorio puertorrealeño, algo que vaticina una legislatura inundada de ocurrencias populistas y exabruptos fascistas que harán más difícil aún la gobernabilidad de la ciudad”.

Por último, Gil indicó que “Adelante Andalucía apoyará un posible gobierno de izquierdas que sea eco-socialista, feminista y animalista, sin olvidar el tejido social y el apoyo a los puertorrealeños más desfavorecidos. La legislatura se presenta muy complicada, teniendo en cuenta posibles pactos que se pueden deparar en el bloque de derechas con extraños compañeros de viaje, visto lo visto en la legislatura que acaba de terminar”.

Nota: A cierre de edición el PSOE de Puerto Real no había ofrecido valoración a este digital informativo.