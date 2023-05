Aurora Salvador (Confluencia de Izq.): “Ninguna tanqueta impedirá pedir carga de trabajo para Navantia”

Aurora Salvador Colorado, candidata de la Confluencia de Izquierdas de Puerto Real, se reunió en la mañana de este viernes con miembros del Comité de empresa de Navantia, con su presidente Juan Escamilla a la cabeza. A la cita también acudió el coordinador provincial de Izquierda Unida, Jorge Rodríguez.

Salvador Colorado incide en la importancia de Navantia para Puerto Real, la Bahía y su entorno: “Navantia es el pulmón industrial de la Bahía. Y si queremos que en nuestro territorio siga habiendo industria hay que defenderla. Cualquier persona que gobierne en Puerto Real debe tener como principal prioridad exigir al Gobierno Central, Junta y quien haga falta carga de trabajo para nuestros astilleros. Y debe apoyar incondicionalmente al Comité de Empresa y a todos los trabajadores y trabajadoras que luchan porque llegue esta carga de trabajo. Este pueblo ha demostrado históricamente que sabe luchar y que ninguna tanqueta va a impedir que reivindiquemos carga de trabajo y unas condiciones laborales dignas”.

“Los Astilleros de Puerto Real hace dos años llegaron a tener 4.000 trabajadores y hoy día cuentan con menos de 400 personas trabajando. Toda la ciudadanía puertorrealeña estuvo vinculada a Astilleros, era el corazón de Puerto Real, y eso poco a poco lo han ido desmantelando. Este vínculo entre el pueblo y los astilleros no debe perderse. Nos va el pan en ello. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que se conciencie y apoye la lucha por la carga de trabajo en el sector industrial. Que genera puestos de trabajo de calidad.”

También estuvo presente en la reunión José Antonio Montilla, trabajador del sector del metal y número tres en la lista de la Confluencia. Montilla explica como el astillero de Puerto Real se está convirtiendo en “un desierto industrial. Las instalaciones llevan dos años vacías. Las tienen abandonadas. Más de la mitad de las instalaciones son antiguas o no funcionan. Y hay puestos de trabajo fundamentales en la empresa que no se cubren. Esta situación reduce la competitividad de la empresa ante futuros encargos. Además, es fundamental apostar por la industria naval civil, tanto en la construcción como en la recuperación de barcos al final de su vida útil. Que es una línea de negocio en la que incomprensiblemente no se está trabajando. El Comité nos ha transmitido la necesidad de un Plan Industrial que contemple la viabilidad de la empresa a largo plazo en lo concerniente no sólo al plan de negocio, sino especialmente en lo que se refiere al personal y a la mejora y mantenimiento de instalaciones”.

“Un paisaje desolador”

Por su parte, el coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, ha recordado que hace sólo unos meses IU visitaba, de la mano del comité, las instalaciones de los astilleros puertorrealeños, y “nos encontramos con un paisaje desolador, con todo parado y un silencio de metales y herramientas; hoy nos sigue sorprendiendo la poca carga de trabajo y la poca seriedad en los anuncios que ha hecho la empresa constantemente”.

Para Rodríguez, el papel de la industria naval es de gran importancia para los municipios donde se asiente, y en el caso del Ayuntamiento de Puerto Real, afirma que es “esencial”. De ahí que reivindique unos ayuntamientos gobernados por fuerzas políticas que “tengan claro” hacia dónde hay que caminar, “trabajando codo con codo con los representantes de los trabajadores y con la empresa para hacer planteamientos de futuro como los planes de formación para que los jóvenes de esta ciudad y del entorno de la Bahía de Cádiz estén preparados ya para ese futuro empleo que se viene anunciado ya demasiado tiempo, pero que nunca llega”.

Afirma el dirigente provincial que “lo cierto es que falta mano de obra cualificada y especializada en este sector industrial” y considera que, desde los ayuntamientos existe una responsabilidad en la búsqueda de estos planes de formación para jóvenes, por lo que ha señalado a la candidatura de la Confluencia como “la idónea” para trabajar de manera conjunta con los sindicatos en la búsqueda de soluciones desde una futura alcaldía gobernada por la coalición.

De 3000 a 370

Por su parte, el presidente del comité de empresa, Juan Escamilla, ha agradecido la voluntad de la candidatura Para la Gente por interesarse en conocer los problemas que sufre la plantilla y la situación de los astilleros, a la vez que ha recordado que “tras varias reconversiones industriales”, el único dato cierto “que nadie puede echar por tierra, es que de una plantilla fija de más de 3.000 personas en el año 82, actualmente nos encontremos en torno a 370 en el día de hoy; esto es incontestable y obedece, por lo menos, a querer quitarse de en medio a un astillero como es el de Puerto Real”. Un astillero, que según Escamilla, es el primero en cuestiones de capacidad, extensión y poder llevar a cabo múltiples proyectos de diversa índole, no sólo en el campo de la construcción, sino en la marca Sinergy para la construcción de artefactos de energía eólica marina, vemos que el astillero ofrece unas capacidades como muy pocos en el país”, convirtiéndose en el primero de España, pero según el presidente del comité, en el primero de Europa, ante el “estancamiento” del astillero de Belfast por las reformas a las que ha sido sometido.

Escamilla ha defendido la necesidad de que los nuevos contratos anunciados venga de la mano de “una ampliación en la contratación de plantilla” y “una remodelación de los talleres”, en definitiva, que vengan acompañados de inversión. El presidente del comité de empresa ha calificado de “expectativas” únicamente la carga de trabajo en el campo de la construcción eólica anunciada, puesto que tiene venir acompañada de una modernización de las instalaciones.

Asimismo, el dirigente sindical ha puesto sobre la mesa los retrasos, por parte de la empresa, en la presentación del Plan Industrial a la plantilla; “solamente tenemos una serie de presentaciones con informaciones que ya se venían vertiendo a los medios y que no nos aportan nada, en materia de carga de trabajo, y en materia de empleo y de inversiones todavía estamos pendientes de que se nos den los datos; cuánto va a suponer en aumento de plantilla y cuántos millones va a suponer la reconstrucción total de un astillero para que vayan por buen camino los propósitos de carga de trabajo contemplados”.

FUENTE: Confluencia de Izquierdas / IU Cádiz