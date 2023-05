Ascen Ruiz (Podemos): “Se puede tener un pueblo donde se disfrute, se avance, se prospere y se cuide”

Ascensión Ruiz, Candidata del Podemos a la Alcaldía de Puerto Real, atiende a Puerto Real Hoy en vísperas de las Elecciones Municipales del 28 de Mayo en la localidad. Esta será la primera vez que la actual Concejala de Unidas Podemos se presente para hacer que la formación morada intente gobernar de nuevo en la Villa.

Puerto Real Hoy: La primera de las preguntas es obligada. ¿Cómo se encuentra Ascensión Ruiz tras los cuatro años en la oposición formando parte del grupo de Unidas Podemos?

Ascen Ruiz: Bueno, pues me encuentro con muchas ganas y energía para poder hacer todo lo que en estos cuatro años no se ha hecho y nuestro pueblo necesita. Seguimos observando la suciedad y el desorden, la tala indiscriminada de árboles, el abandono de las pistas deportivas y el pabellón Municipal, y la ausencia de ocio y cultura para jóvenes. Tras estos cuatro años soportar a una alcaldesa soberbia, maleducada y vuelta de espalda a la ciudadanía tengo muy claro que a Puerto Real le sobran este tipo de gobernantes y necesita al frente a una persona capaz, honesta, valiente y sobre todo que empatice y escuche los problemas de los vecinos y vecinas.

PRH: Han sido cuatro años marcados por la pandemia, evidentemente. ¿Qué balance hace de manera general del funcionamiento del Ayuntamiento visto desde la oposición?

AR: La pandemia ha sido evidentemente algo inédito a nivel global, pero que no puede servirnos como excusa para todo. Precisamente en esos peores momentos donde el Ayuntamiento debía de haber estado al lado de los vulnerables comprobamos que el equipo de gobierno al completo se escondía como los avestruces abandonando a su libre albedrío grandes problemas. Hablamos por ejemplo dejando desamparado a 300 niños sin comer durante 7 meses por olvidarse totalmente de ellos, cuando desde la Delegación de Educación se les había requerido para ello.

Cuando ocurrían todas estas cosas nosotras presentamos una batería de propuestas que fueron aprobadas por unanimidad en los plenos pero que el equipo de gobierno guardó en un cajón, cuando podían haber paliado muchas de las angustias que estaba pasando nuestra gente.

Recordemos todo el dinero que sobró en servicios sociales que terminó entregándosele a los bancos.

PRH: Ascensión Ruiz llega con una lista formada por miembros únicamente de Podemos. Miembros con experiencia y otros nuevos. ¿Qué nos puede contar de su construcción?

AR: La lista también está integrada por personas independientes de gran valía y profesionalidad y darán un gran impulso para llevar a cabo todas nuestras políticas sociales. Es una lista diversa, muy formada, con perfiles muy distintos pero que a la vez forman un equipo multidisciplinar que se complementa a la perfección. Tenemos informáticos, economistas, matemáticos, integradores sociales, abogados, trabajadores del metal, trabajadoras del sector servicios, agentes de seguros, agentes de viajes, diseñadores gráficos, etc.

PRH: Es usted miembro de plataformas sociales y también preocupada por una sociedad más feminista. ¿En qué estado ve Puerto Real tras estos cuatro años?

AR: Considero que en estos cuatro años las plataformas sociales, asociaciones y sociedad civil en general han sido muteadas por el equipo de gobierno. No solo no se las ha escuchado, sino que se las ha obviado y no se las ha tenido en cuenta para temas importantes como por ejemplo el traslado de los comerciantes de la plaza de abastos que tuvieron que sufrir una serie de catastróficas decisiones improvisadas por no habérseles pedido opinión.

También hemos sido testigos del absoluto abandono de nuestro Pabellón Deportivo que ha acabado cerrándose por cuestiones de seguridad. Recientemente hemos comprobado como no se ha sabido gestionar la subvención para su arreglo y puesta en marcha de nuevo. Algo tan simple como gestionar una subvención el PSOE no ha sido capaz de hacerlo.

Si hablamos de nuestra industria del metal y de nuestros astilleros comprobamos que nuestra alcaldesa defendió a Airbus con la boca pequeña pero no tuvo los arrestos de plantarse ante su jefe Pedro Sánchez y exigirle la continuidad de la planta de Puerto Real, cuando se ha visto que tras la pandemia el sector de la aviación civil vuelve a recuperarse y a tener grandes beneficios.

En cuanto a Navantia se refiere, aun no nos hemos recuperado de ver cómo el PSOE en el Congreso recientemente voto NO a la proposición no de ley presentada por Podemos donde se pedía inversión para la modernización de los mismos para que no dejaran de ser competitivos.

Elena Amaya le ha dado la espalda a todo lo que nos ha dado de comer y no tiene que seguir haciéndolo.

PRH: Centrándonos ya en las Elecciones del 28 de Mayo. ¿A qué aspira Podemos en estos comicios? ¿Cree que, tras una legislatura, Podemos volverá a gobernar en Puerto Real?

AR: En Podemos salimos a ganar, las sensaciones son muy buenas y sentimos el calor de la calle, porque nunca hemos dejado de ayudar a las personas más necesitadas en nuestra sede que tiene las puertas abiertas para resolver los problemas del día a día. Si esto lo hacemos solamente teniendo la sede , imagina lo que podemos hacer por nuestro pueblo si la ciudadanía nos da su confianza.

Podemos gobernará Puerto Real porque somos las de la nueva política, las que escuchamos a nuestros vecinos y vecinas todo el tiempo.

PRH: ¿Qué se podría haber hecho más en Puerto Real en estos cuatro años?

AR: Se podía haber apostado más por el empleo, precisamente apoyando y defendiendo a nuestra industria del metal. Se podía haber gestionado de otra manera el proyecto de Entrevías con una apuesta por una gestión directa que hubiera repercutido positivamente en las arcas municipales sin habernos tenido que desprender de numerosos terrenos y propiedades como pago a Zona Franca por unos convenios enrevesados y nada claro s para la ciudadanía.

Se podría haber apostado por una ciudad mas ciudadosa con el medioambiente protegiendo todo el arbolado del que disponemos y sin haber hecho talas indiscriminadas sin la opinión de los expertos, recordemos los que nos hicieron con los arboles de alrededor del Clínico.

Se podría haber apostado por darle a los jóvenes algo más que los botellones de los fines de semana.

Se podría haber integrado en nuestra ciudad a la Universidad haciendo ofertas de bienes y servicios atractivos para los estudiantes.

PRH: ¿Qué destacaría de su programa electoral de cara a estas elecciones?

AR: Nos hemos marcado como medidas principales la salud bucodental de los más vulnerables y el bienestar mental de toda la ciudadanía. También tenemos muy claro que el servicio de ayuda domicilio y las guarderías infantiles deben ser remunicipalizadas por el bien de las trabajadoras y los usuarios del servicio. Nos debemos a nuestro patrimonio verde, con la apuesta por el Proyecto LARS para Las Aletas como la única alternativa real y sostenible, así como que se ponga fin de manera definitiva a las descargas de graneles al aire libre y priorizar el soterramiento de los cables de alta tensión en el Río San Pedro, la mejora de la limpieza viaria, parques y jardines, y la necesaria recuperación de los pabellones deportivos municipales.

La cultura y el ocio joven también forman parte esencial de la nueva apuesta transformadora de Puerto Real.

Debemos subrayar la necesidad de ejercer la democracia participativa y tienen nuestro compromiso de hacer vinculantes las decisiones que se tomen en las asambleas vecinales y que nuestros concejales rindan cuentas a la ciudadanía periódicamente.

PRH: Una pregunta obligada. ¿Líneas rojas en cuanto a pactos para después del 28 de Mayo?

AR: Tenemos claro que evitaremos por todos los medios cualquier gobierno de la derecha incluida Elena Amaya con sus políticas antisociales y de venta del patrimonio público. A partir de ahí salimos a ganar y a gobernar y contaremos con todos aquellos que respeten nuestro programa electoral porque al fin y al cabo es nuestro compromiso con la ciudadanía.

PRH: Por último, un mensaje a los puertorrealeños de cara a la campaña y al 28 de Mayo.

AR: Les pido que el 28 de mayo acudan a los colegios electorales a llenar las urnas de ilusión, de esperanza y de valentía, porque se puede tener un pueblo donde se disfrute, se avance, se prospere, y en definitiva se cuide a las personas que viven en él.

Les pediría que tengan memoria y se acuerden del pacto de perdedores de hace cuatro años, que nos den su voto de confianza y que no nos dejen pasar ni una cuando no hagamos las cosas conforme a lo que nos hemos comprometido, que ya os digo yo que eso no va a pasar porque soy una mujer honesta y de palabra, sin tener que hacerlo ante un notario como hacen los que ya han perdido toda credibilidad.