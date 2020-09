El Partido Popular quiere mostrar su alegría “por la inversión social que se va a realizar en el Hospital de Puerto Real, una cantidad importante por valor de más de 1.300.000 euros, que viene a mejorar instalaciones, como la zona de observación de urgencias, la diferenciación de los distintos circuitos COVID, la adaptación del hospital de día quirúrgico, la reforma integral de los dos quirófanos y la mejora del control de enfermería”.

Vicente Fernández, presidente local, indicó que “creo que es una inversión importante, sobre todo atendiendo la crisis que ha creado la pandemia, no esperada por nadie, y que el año y medio del gobierno de Juanma Moreno está tratando de paliar. A todos nos gustaría que se dispusiera de más dinero, pero hay el dinero que hay, Andalucía es muy grande y la Junta de Andalucía no recibe lo que debería proporcionalmente por población, en comparación con el País Vasco y Cataluña, del Gobierno de Pedro Sánchez. Nos discrimina porque al PSOE le duele no seguir gobernando”.

El líder puertorrealeño señaló que “el Partido Popular se ha encontrado con que la sanidad en los últimos gobiernos del PSOE, solo o con IU, ha rebajado mucho las inversiones en la sanidad, tanto en medios como en personal. Este proceso de años y años está siendo encauzado por el Partido Popular. Lo que está claro es que en un año y medio no se puede recuperar totalmente y encima nos hemos encontrado en medio de esta pandemia. Es una pena que el dinero que se “perdió” con los ERES no se hubiera destinado a la infraestructura sanitaria de Andalucía”.

Vicente Fernández finalizó insistiendo que “gracias a la labor de la Junta de Andalucía, junto a todo el personal sanitario, podemos decir que los índices de esta pandemia, a todos los niveles, son mejores que los de la media del Estado Español. Siempre nos podremos quejar y es lógico, porque no es consuelo las comparaciones con la existencia de un sólo fallecido

El Partido Popular lamenta que “desde el PSOE de Susana Díaz, heredera del Presidente Griñán condenado en sentencia no firme, monten campañas en la sanidad y en educación, cuando sus gobiernos fueron los que recortaron gravemente en estos servicios públicos. ¿Cuánto disminuyó el número de personal de la sanidad y de la educación con el PSOE en sus últimos años?, ¿Cuántos hospitales anunciados no se hicieron, y cuántos centros sanitarios no se acabaron durante años y años?….”.

