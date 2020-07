Adelante Puerto Real ha querido destacar, después del Pleno Municipal correspondiente al mes de julio celebrado el pasado jueves, “la muestra de apoyo a la plantilla de Airbus y a todas las empresas aeronáuticas de la Bahía de Cádiz”, así como “los pocos puntos de gestión llevados una vez más por el Equipo de Gobierno en lo que llevamos de legislatura”.

“Siguiendo con nuestra labor de oposición responsable y constructiva, después de habernos reunido la semana pasada con el Comité de empresa de Airbus hemos manifestado nuestro apoyo a la industria aeronáutica en nuestra Bahía y a sus trabajadores, exigiendo a las instituciones tanto autonómica como estatal que consideren a nuestra industria aeronáutica como industria estratégica y pongan todos los recursos necesarios, invirtiendo en las mismas para poder hacerlas competitivas con Europa y con Estados Unidos, reforzando el peso español en el Consorcio Airbus, como manifestó Antonio Romero en su intervención”.

“Asimismo, hemos presentado una proposición para que en estos momentos difíciles las grandes fortunas equilibren de una manera más justa las cargas fiscales, tasa COVID, ya que no podemos permitir que esta crisis la vuelvan a pagar los mismos de siempre, la clase trabajadora. Si las actuales medidas no mejoran las condiciones de vida de muchos ciudadanos, debemos articular y modificar las herramientas administrativas que tenemos”.

“Y por último nos reiteramos en nuestro rotundo y claro apoyo a las trabajadoras y trabajadores del sector aeronáutico, desgraciadamente las estructuras o políticas industriales no han dado el resultado deseado por todos en nuestra Bahía en la última década. Subvenciones y fondos temporales que no soportan la suficiente continuidad de las empresas, aún recordamos el cierre de Delphi, con tan dramáticas consecuencias. No vamos a consentir que sean de nuevo las trabajadoras y trabajadores del sector aeronáutico quienes sufran las consecuencias, estaremos siempre a su lado, y nuestro esfuerzo y trabajo estarán a su disposición”, han añadido.

“En otro orden de cosas, estamos sorprendidas sobre la petición realizada en el Pleno de que se vuelvan a enviar de nuevo todas las preguntas y ruegos de los grupos de la oposición, desde enero no se han contestado y nos piden que volvamos a remitir dichas preguntas. Creemos que es muy importante que se dé respuesta a todas las cuestiones que plantean los distintos grupos de la oposición. No sabemos si este año de coalición del grupo socialista con el andalucista ha supuesto una contaminación de prácticas anteriores, o simplemente se ha vuelto a cambiar de opinión. No debemos olvidar que fue el propio grupo socialista quien denunció a la ex alcaldesa Peinado por no responder y en la anterior legislatura el PA abusó del número de preguntas e incluso llevó al anterior equipo a fiscalía dos veces, por lo que, en sus propias palabras, están impidiendo el normal funcionamiento de este grupo de la oposición ocultando información o poniendo trabas para que pudieran acceder a ella”, apuntan desde Adelante Puerto Real.

“Sin duda, vamos a seguir trabajando por nuestra Villa, ejerciendo la oposición en la medida que el rodillo de la coalición PSOE-AxSí nos permita, y volveremos de nuevo a enviar las preguntas y quedaremos a la espera de respuesta”.

“Desde el Grupo Municipal Adelante Puerto Real (Podemos – Izquierda Unida) también queremos de nuevo destacar los pocos puntos de gestión llevados por el equipo de gobierno en lo que llevamos de legislatura”, finalizan.

FUENTE: Adelante Puerto Real

