Tu Opinión: “Injusticia en Skate Park”

Tengo un niño de 6 años que le encanta ir a su Skate Park para jugar con su scooter (patinete) y me encuentro con la sorpresa de que un señor, llamado Ogalla que se cree el dueño de aquello, llama a la Policía y echan a mi hijo y a varios niños más de la pista, ya que prohíben la entrada a todo aquel que no lleve monopatín.

Me parece injusto que echen de un entorno público a mi hijo. Parece su cortijo y no entiendo porqué se lo permiten.

He recurrido con una instancia y me entero ayer que nos quieren multar con 200 € de multa si va alguien con patinete.

No es justo, yo no me quejo nunca de nada pero me duele en el alma que mi hijo no pueda disfrutar de algo público medio decente que hay en el pueblo.

Solo me gustaría que se sepa la verdad y no lo que se quiere vender ya que he visto artículos en otros lugares donde se promociona para todo el mundo.

Antonio Navarro