Plataforma Vecinal y Río San Pedro se reúnen para dirimir el uso de los terrenos de Delphi

“Los objetivos planteados en estas reuniones han provocado actuaciones que han mejorado las instalaciones, se han colocado medidores (cuatro), pantallas y nebulizadores. Hemos valorado estas medidas como positivas, pero después de recordar que llevamos muchos años sufriendo las consecuencias negativas para la salud de esta contaminación, hemos de seguir considerándolas como insuficientes. Creemos que vienen a demostrar que no hay una intención decidida de resolver definitivamente el problema, ya que no se pueden poner barreras al viento si no es con un sistema de descargas bajo techo”.

